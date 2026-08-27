Katër vende të BE-së kërkojnë mënyra të reja për të përdorur asetet e ngrira ruse për Ukrainën
Një grup prej katër vendesh kanë rinisur përpjekjen për të zhbllokuar asetet e palëvizshme ruse për të financuar nevojat buxhetore dhe ushtarake të Ukrainës, përpara se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të shpërqendrohen nga zgjedhjet e tyre të brendshme.
BE-ja mban 210 miliardë euro nga këto asete, pjesa më e madhe e të cilave është në Belgjikë, transmeton Telegrafi.
"Ukraina ka nevojë për më shumë mbështetje financiare si në afat të shkurtër ashtu edhe në afatgjatë. BE-ja, në dialog me partnerët e saj, duhet të vazhdojë të ofrojë mbështetje financiare gjithëpërfshirëse, të parashikueshme dhe të strukturuar për Ukrainën në përputhje me nevojat e saj", thuhet në letër.
Letra u drejtua nga Suedia dhe u bashkë-nënshkrua nga Holanda, Spanja dhe Polonia, një përzgjedhje që synon të përfaqësojë Evropën Veriore, Perëndimore, Jugore dhe Lindore.
I drejtohet Përfaqësueses së Lartë Kaja Kallas dhe Ministres së Jashtme irlandeze Helen McEntee, pasi Irlanda aktualisht kryeson presidencën e rradhës së Këshillit.
Më parë këtë vit, blloku i dha dritën jeshile përfundimtare një kredie mbështetëse prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën. Por Kievi është ende i varfër për para dhe kryeqytetet e BE-së duan një zgjidhje që nuk i tendos më tej buxhetet kombëtare.
Ekziston gjithashtu një urgjencë për të siguruar fondet para sezonit zgjedhor të vitit të ardhshëm, kur shtetet anëtare kryesore, përfshirë Francën, Poloninë, Italinë dhe Spanjën, do të shkojnë në votime.
"Ne besojmë se tani është koha për t'u rikthyer në çështjen se si mund t'i përdorim më tej asetet e palëvizshme të Rusisë në dobi të Ukrainës", thuhet në letrën e hartuar me iniciativën e qeverisë suedeze.
"Ndërsa duhet të jemi krenarë për arritjet tona, nuk mund të lejojmë të pushojmë mbi dafinat tona", u theksua ndër tjera.
Në një konferencë për shtyp të enjten, një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se ishte "gati të ofrojë çdo ndihmë që mund të nevojitet në këtë kontekst" dhe do ta studionte letrën "me kujdes".
Vështirësi e vjetër, shtytje e re
Përdorimi i aseteve të palëvizshme të Rusisë u debatua intensivisht vitin e kaluar, ndërsa BE-ja u përball me tërheqjen e ndihmës amerikane për Ukrainën.
Sipas një propozimi krijues, Komisioni planifikoi të shndërronte 210 miliardë euro në një kredi me interes zero për të mbuluar nevojat buxhetore dhe ushtarake të Kievit.
Brukseli këmbënguli që skema do të ndalonte përpara se të konfiskohej, gjë që është e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, pasi Rusia mund të merrte paratë nëse paguante dëmshpërblimet e luftës.
Belgjika e kundërshtoi planin që në fillim. Si organizatore e Euroclear, kujdestari kryesor i aseteve, ajo kishte frikë se do të mbetej e ekspozuar ndaj padive ruse.
Kryeministri belg Bart De Wever kërkoi "mutualizim të plotë" të rreziqeve për të mbrojtur vendin e tij nga hakmarrja dhe pretendimet për dëmshpërblim të Moskës.
Euroclear e quajti propozimin të brishtë dhe haptazi eksperimental, duke paralajmëruar se rrezikonte një eksod të investitorëve.
"Nuk ka para falas në botë. Thjesht nuk ekzistojnë", tha De Wever atëherë.
Pavarësisht një shtytjeje të fortë nga një grup mbështetësish të udhëhequr nga Gjermania, plani përfundimisht u shpërbë në një samit vendimtar në dhjetor. Tani, mbështetësit besojnë se koha është e duhur për ta ngritur përsëri.
Vrima buxhetore
Si një rezervë, 27 udhëheqësit ranë dakord të lëshojnë një kredi të jashtëzakonshme prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, të mbështetur nga huamarrja e përbashkët dhe të ripagueshme vetëm pasi të paguhen dëmshpërblimet. Hungaria, Sllovakia dhe Çekia negociuan një tërheqje të plotë.
Kredia kishte për qëllim të mbulonte nevojat e Kievit për vitin 2026 dhe 2027, e ndarë në mënyrë të barabartë në 45 miliardë euro në vit. Pagesa e parë u bë në qershor.
Por bombardimet e pandërprera të Rusisë kanë përmbysur llogaritjet e Kievit. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy u ka kërkuar aleatëve të mbulojnë një deficit prej 23 miliardë eurosh në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, duke u thënë atyre se i duhen "më shumë para, shumë më tepër" për të qëndruar "konkurrues" në sulme të thella. Ai gjithashtu ngriti çështjen e aseteve.
Kërkesa e Zelenskyy e zuri Brukselin në befasi, duke ngritur shqetësime të reja se sa do të zgjasë linja e kredisë prej 90 miliardë eurosh e bllokut.
Bruksel deri më tani ka shpërndarë 3.2 miliardë euro në ndihmë buxhetore dhe 8.35 miliardë euro në ndihmë ushtarake. Në total, 22 miliardë euro janë ndarë për blerjen e armëve këtë vit.
Ndërsa Moska përshkallëzon fushatën e saj të sulmeve me raketa balistike, duke shkaktuar një përpjekje për sisteme mbrojtëse ajrore për Kievin, kryeqytetet po kuptojnë se kredia prej 90 miliardë eurosh mund të mos shtrihet për të mbuluar plotësisht vitet 2026 dhe 2027, siç ishte planifikuar fillimisht.
Buxheti i ri i BE-së, me një zarf të dedikuar për Ukrainën, nuk do të hyjë në fuqi deri në vitin 2028.
Në kërkim të 'opsioneve të reja'
Më herët këtë muaj, Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, ngriti çështjen e rialokimit të aseteve të Rusisë gjatë një vizite në Kiev nga homologu i tij belg, Maxime Prévot.
Prévot tha se rreziqet që Belgjika kishte sinjalizuar më parë nuk ishin zhdukur, por sinjalizoi një hapje për të shqyrtuar propozime të reja, duke mos vënë re asnjë kundërshtim në parim për përdorimin e parave për të mbështetur Ukrainën.
Me fjalë të tjera, qëndrimi i Belgjikës nuk ka ndryshuar: nëse debati rihapet, ajo do të kërkojë përsëri garanci të pafundme, thonë zyrtarët belgë.
Euroclear, i cili gjithashtu mbetet kundër, ndërkohë po lufton një sfidë ligjore nga Banka Qendrore Ruse.
Ndërsa aleatët u mblodhën në Kiev për Ditën e 35-të të Pavarësisë, Ministrja e Jashtme Suedeze Maria Malmer Stenergard e ngriti përsëri çështjen, duke sinjalizuar qëllimin e saj për ta vënë atë në tryezë në takimin e ardhshëm joformal të ministrave të jashtëm, të caktuar për në Irlandë më 1-2 shtator.
"Prandaj, ne propozojmë që ekspertët teknikë të Komisionit të ftohen të shqyrtojnë, në konsultim të ngushtë me shtetet anëtare, mundësi të reja se si të përdoren asetet e palëvizshme në dobi të Ukrainës, të cilat sigurojnë që rreziku të mbetet mbi të gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe ku asnjë shtet anëtar nuk mban një barrë disproporcionale", thuhet në letër.
"Menaxhimi i rreziqeve financiare dhe ekonomike, si dhe pajtueshmëria me të drejtën ndërkombëtare, do të përbëjnë komponentë të rëndësishëm të kësaj analize dhe diskutimi teknik", shton ajo, duke pranuar se "çështja është komplekse". /Telegrafi/