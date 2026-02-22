Trump tha se po dërgon një anije spitalore në Grenlandë, reagon Danimarka
Danimarka ka thënë se Grenlanda nuk ka nevojë për ndihmë mjekësore nga vendet e tjera, pasi Donald Trump tha se po dërgonte një anije spitalore në territorin autonom danez që dëshiron të sigurojë.
"Popullsia e Grenlandës merr kujdesin shëndetësor që i nevojitet. Ata e marrin atë ose në Grenlandë, ose, nëse kërkojnë trajtim të specializuar, e marrin atë në Danimarkë. Pra, nuk është sikur të ketë nevojë për një iniciativë të veçantë shëndetësore në Grenlandë", tha ministri i Mbrojtjes i vendit, Troels Lund Poulsen, për transmetuesin danez DR të dielën.
Në Grenlandë, ashtu si në Danimarkë, qasja në kujdes shëndetësor është falas. Ekzistojnë pesë spitale rajonale në të gjithë ishullin e madh Arktik, me spitalin Nuuk që u shërben pacientëve nga e gjithë territori, transmeton Telegrafi.
Mette Frederiksen, kryeministrja daneze, mbrojti sistemin e kujdesit shëndetësor të Danimarkës, duke shkruar në Facebook se ishte "e lumtur që jetonte në një vend ku ka qasje falas dhe të barabartë në shëndetësi për të gjithë. Ku nuk janë sigurimet dhe pasuria ato që përcaktojnë nëse merrni trajtim të duhur".
“Keni të njëjtën qasje në Grenlandë”, tha ajo, përpara se të shtonte: “Gëzuar të dielën të gjithëve” përpara një emoji të skuqur dhe të buzëqeshur.
Qeveria lokale e Grenlandës nënshkroi një marrëveshje me Kopenhagën në fillim të shkurtit për të përmirësuar trajtimin e pacientëve të Grenlandës në spitalet daneze.
Trump postoi të shtunën në platformën e tij të mediave sociale, Truth Social, se “ne do të dërgojmë një anije të shkëlqyer spitalore në Grenlandë për t'u kujdesur për shumë njerëz që janë të sëmurë dhe nuk po kujdesen atje. Është rrugës”.
Trump ka thënë se SHBA-të duhet të kontrollojnë Grenlandën për të siguruar sigurinë e saj, megjithëse është tërhequr nga kërcënimet e mëparshme për ta pushtuar atë pasi ka arritur një marrëveshje “kornizë” me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për të siguruar ndikim më të madh të SHBA-së. /Telegrafi/