Trump: Starmer do të japë dorëheqjen si kryeministër i Britanisë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, foli për të ardhmen e kryeministrit britanik Keir Starmer, duke pretenduar se ai “do të japë dorëheqjen”, mes spekulimeve të përhapura se udhëheqësi i Mbretërisë së Bashkuar mund të caktojë një afat kohor për largimin e tij që të hënën.
“Keir Starmer do të japë dorëheqjen si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar”, tha Trump, megjithëse mbetet e paqartë nëse presidenti amerikan di diçka.
Media britanike PA raportoi se Trump nuk ka folur me Starmer që kur udhëheqësit u takuan me njëri-tjetrin në samitin e G7 në Francë në fillim të kësaj jave.
Trump së fundmi kritikoi Starmer, duke thënë se politikbërja joefektive do të ishte arsyeja e rënies së tij politike.
“Ai dështoi keq në dy tema shumë të rëndësishme – imigracioni dhe energjia”, deklaroi presidenti amerikan.
Mediat britanike po raportojnë gjerësisht se Starmer do të japë dorëheqjen të hënën, me mbështetjen që i jepet Andy Burnham , kryetarit të bashkisë në largim të Manchesterit, i cili fitoi zgjedhjet e fundit të pjesshme. /Telegrafi/