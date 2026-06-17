Trump shkoi me vonesë në takimin e G7: Unë jam shefi
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, bëri shaka në samitin e G7 në Evian, kur ishte rreth një orë me vonesë në takim, duke thënë se ai ishte shefi.
Ai i bëri këto komente ndërsa ai dhe udhëheqës të tjerë të G7 u takuan për një seancë pune këtë mëngjes.
Grupi sot pranoi gjithashtu përmirësimin e situatës së Ukrainës në fushën e betejës dhe premtoi mbështetje të re për Kievin.
Në një deklaratë të përbashkët, grupi tha se Ukraina kishte gëzuar “përparim në fushën e betejës në muajt e fundit” dhe se tani kishte “një vrull të ri”.
Komentet ironike të Trumpit janë një pranim i një të vërtete kryesisht të pathënë në G7, për pushtetin që SHBA-të kanë mbi politikën perëndimore dhe globale.
Kjo ka qenë e dukshme në mandatin e tij të dytë, ku aleatët janë përpjekur të mbajnë ritmin herë pas here. /Telegrafi/