Trump premton masa më të ashpra ekonomike ndaj Iranit dhe vendeve mbështetëse
Donald Trump ka thënë se do të nisë masa më të ashpra ekonomike kundër Iranit, si dhe çdo vendi që e ndihmon ose bën biznes me të.
Presidenti amerikan shkroi me shkronja të mëdha në Truth Social se po niste "operacionin më shkatërrues ekonomik të ndërmarrë ndonjëherë kundër ndonjë vendi", pa dhënë detaje të mëtejshme ose emrat e ndonjë kombi tjetër përveç Iranit.
Kjo vjen pasi një armëpushim 60-ditor skadoi zyrtarisht të hënën pa asnjë shenjë të një zgjidhjeje diplomatike për luftën që SHBA-të dhe Izraeli filluan në fund të shkurtit. Teherani tha se kërcënimi i Trump do të sillte vetëm më shumë armiqësi.
Nëse realizohet, kjo do të zgjaste një fushatë presioni ekonomik mbi Iranin që synonte ta detyronte atë të nënshtrohej, transmeton Telegrafi.
SHBA-të nisën një valë sanksionesh ndaj bankave dhe firmave të huaja që bëjnë biznes me Iranin në prill, kur u bë e qartë se veprimi ushtarak nuk kishte çuar në përmbysjen e regjimit në Teheran dhe as në dorëzimin e tij, siç kishte shpresuar fillimisht Trump.
Anësjelltas, që nga fillimi i luftës, Irani ka qenë në gjendje të ndalojë rrjedhën e trafikut detar përmes Ngushticës së Hormuzit, duke rritur çmimet e energjisë në nivel global.
Përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA në nëntor, Trump po përballet me presion mbi koston që po u kushton lufta konsumatorëve amerikanë.
Presidenti amerikan shkroi të mërkurën në mbrëmje se po niste "Ditën D ekonomike" ndaj Iranit sepse nuk kishte arritur të bënte një marrëveshje me SHBA-në.
"ÇDO vend që lejon institucionet e tij financiare, bizneset, aeroportet ose entitetet qeveritare të ofrojnë çdo lloj ndihme për Iranin, do të përballet vetë me Pasoja të Tmerrshme Ekonomike", tha Trump.
Ai nuk specifikoi se çfarë ndëshkimi mund të përballen vendet.
Trump vazhdoi: "Kontrabanda e naftës, linjat e shkëmbimit, transfertat e parave të gatshme, shtëpitë e këmbimit, regjistrat e anijeve, kompanitë fasadë - të gjitha duhet të ndalen TANI. Ju e dini kush jeni."
Kjo vjen një ditë pasi Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), një aleat i SHBA-së, njoftuan se do të ndërpresin të gjitha lidhjet financiare dhe ekonomike me Iranin, pas një kërcënimi të ri me raketa nga vendi.
Ministria e mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se kishte zbuluar dy raketa balistike të lëshuara nga Irani që synonin trafikun detar, të dyja të cilat ranë në det. Entitetet iraniane kanë përdorur prej kohësh sistemin financiar të Dubait për të transferuar para përmes shtëpive të këmbimit dhe kompanive fiktive.
Pas vendimit të Emirateve të Bashkuara Arabe, forcat e armatosura të Iranit paralajmëruan shtetet fqinje të Gjirit kundër ofrimit të mbështetjes për ushtrinë amerikane, duke thënë se çdo ndihmë do të konsiderohej bashkëpunim.
Ndërsa Kina nuk u emërua në postim, bizneset atje janë blerësit më të mëdhenj të naftës nga Irani, një burim kyç i financimit të Teheranit.
Që nga fillimi i luftës, Uashingtoni ka sanksionuar disa të ashtuquajtura rafineri çajniku - impiante private të përpunimit të naftës, kryesisht të vendosura në provincën Shandong, në Kinën lindore.
Në atë kohë, Ministria e Tregtisë e Kinës tha se sanksionet ishin "në shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe normave themelore që rregullojnë marrëdhëniet ndërkombëtare" dhe urdhëroi që sanksionet "nuk do të njihen, zbatohen ose respektohen".
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se postimi i fundit i Trump ishte "një devijim" nga problemet ekonomike të vetë Amerikës.
"Dyfishimi i politikave të dështuara do të sjellë vetëm humbje të mëtejshme - dhe armiqësi ndaj iranianëve", shkroi ai në X.
Operacioni "Tërbimi Ekonomik", i njoftuar nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së dhe Pentagoni në prill, synonte degradimin e aftësisë luftarake të Teheranit duke i prerë rrjedhat e të ardhurave, dhe gjithashtu përfshinte një bllokadë detare që synonte ndalimin e eksporteve iraniane.
Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, tha javën e kaluar se SHBA-të së shpejti do të impononin izolim ekonomik ndaj Iranit "siç nuk e ka parë kurrë më parë".
Kohët e fundit, thuhet se Trump kërcënoi gjithashtu të bombardonte Omanin - një aleat të SHBA-së - nëse ai "pengon" bisedimet e vetë administratës së tij me Iranin.
SHBA-të dhe Omani kanë negociuar veçmas me Teheranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë tregtare jetësore përmes së cilës zakonisht rrjedh rreth 20% e naftës bruto dhe gazit natyror të lëngshëm në botë.
BBC ka kontaktuar ambasadën kineze në Uashington, Shtëpinë e Bardhë dhe Departamentin e Thesarit të SHBA-së për koment. /Telegrafi/