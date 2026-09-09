Irani sulmon Jordaninë dhe anijet pranë Hormuzit pasi SHBA-të shkatërruan disa cisterna të Teheranit
Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) tha se qëlloi me raketa balistike një bazë në Jordani të përdorur nga ushtria amerikane dhe sulmoi 10 anije të mërkurën, pasi SHBA-të thanë se kishin shkatërruar pesë cisterna iraniane nafte, në një përshkallëzim të mprehtë të luftës gjashtëmujore.
Sulmet e shtuara si nga SHBA-të ashtu edhe nga Irani kanë shkatërruar një muaj qetësie relative, duke goditur asetet ushtarake, të transportit detar dhe të energjisë, duke bërë që çmimet e naftës të rriten dhe duke tërhequr aleatë rajonalë në ditët e fundit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Amerikanët thanë se shkatërruan pesë cisterna iraniane nafte të martën.
Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane postoi video të sulmeve, të cilat i quajti një përgjigje ndaj IRGC-së që synonte dy herë një anije luftarake të Marinës Amerikane me raketa balistike gjatë dy ditëve të mëparshme.
Asnjë amerikan nuk u lëndua, tha SHBA-ja.
"Irani vazhdon të përpiqet të godasë anijet detare amerikane dhe për çdo herë që e bëjnë këtë ose përpiqen ta bëjnë këtë, do të humbasin tankerë", u tha Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, gazetarëve gjatë një vizite në Kolumbi.
Irani më pas kreu një sulm me raketa balistike në një bazë të përdorur nga forcat amerikane pranë Al Azraq në Jordani, sipas një deklarate të IRGC-së në median shtetërore.
Edhe pse Irani tha se raketat e tij shkaktuan dëme të mëdha, Jordania theksoi se mbrojtja e saj ajrore “kapi” 18 nga 20 raketat iraniane, me dy që ranë në zona të pabanuara dhe se nuk pati viktima.
Një zyrtar amerikan tha se sulmet e Iranit në Jordani ishin joefektive dhe të gjitha trupat amerikane u llogaritën.
IRGC tha të mërkurën se sulmoi gjithashtu 10 anije, duke përfshirë dy anije amerikane dhe tetë tankerë nafte, duke u përpjekur të kalonin një zonë "të ndaluar dhe të pasigurt" të Ngushticës së Hormuzit, një kanal jetësor energjie i bllokuar kryesisht nga sulmet iraniane.
Irani ka shënjestruar asetet dhe aleatët e SHBA-së në rajon gjatë gjithë luftës, përfshirë disa herë në Jordani, duke vrarë të paktën dy personel ushtarak amerikan gjatë një sulmi në korrik.
Irani ka kërcënuar gjithashtu cisterna nafte në portet e Kuvajtit dhe Bahreinit, sipas një deklarate të publikuar nga media shtetërore.
Një burim i sigurisë detare raportoi se një cisternë me gaz natyror të lëngshëm u dëmtua në portin e Khor Fakkan të Emirateve, megjithëse nuk ishte e qartë se kush ishte përgjegjës.
Lufta më e gjerë në Gjirin është shndërruar në një “test” midis SHBA-së dhe Iranit, me secilën palë që shpreson se presioni ekonomik nga bllokadat konkurruese do ta detyrojë tjetrën të dorëzohet.
Uashingtoni po përpiqet të rrisë rrjedhën e naftës në tregjet botërore duke udhëhequr anijet përmes Ngushticës së Hormuzit, ndërsa ndërpret eksportet e Iranit me një bllokadë.
Komanda Qendrore tha se cisternat që shkatërroi të martën ishin pjesë e një rrjeti në hije që financon IRGC-në dhe përfaqësuesit e saj rajonalë.
Irani ka mbështetur prej kohësh atë që e quan një "Bosht i Rezistencës", i cili përfshin grupin palestinez Hamas, Hezbollahun e Libanit, milicitë shiite irakiane dhe Huthët. /Telegrafi/