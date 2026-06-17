Trump: Pa mua nuk do të kishte Izrael, pa Amerikën nuk do të kishte Izrael
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se “nuk do të kishte Izrael” pa SHBA-në, duke shënuar disa nga kritikat e tij më të ashpra ndaj vendit mes sulmeve të vazhdueshme ndaj Libanit.
“Pa SHBA-në, nuk do të kishte Izrael. Pa mua, nuk do të kishte Izrael sepse asnjë president tjetër nuk ishte i gatshëm të bënte atë që bëra unë. Kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me Bibin. Tani Bibi duhet të jetë më përgjegjës në lidhje me Libanin”, tha Trump, duke folur në G7 në Evian-les-Bains, Francë.
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Zhgënjimet e Trumpit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu janë rritur për shkak të këmbënguljes së Izraelit për të sulmuar Libanin në një përpjekje për të synuar grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani, pavarësisht negociatave të vazhdueshme të paqes midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Netanyahu tha se Izraeli do t'i mbajë trupat e tij në Liban pavarësisht marrëveshjes paraprake, duke vënë në dukje se "lufta nuk ka mbaruar".
“Dua ta bëj të qartë: Ne do të qëndrojmë në zonat e sigurisë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për të mbrojtur vendin tonë”, deklaroi ai. /Telegrafi/