Trump: Nuk isha i shqetësuar gjatë të shtënave, jetojmë në një botë të çmendur
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka lavdëruar reagimin e forcave të rendit ndaj të shtënave dhe tha se "nuk ishte i shqetësuar" se do të kishte të lënduar.
Në një intervistë në programin 60 Minutes të CBS News, presidenti tha: "Nuk isha i shqetësuar. E kuptoj jetën. Jetojmë në një botë të çmendur".
Presidenti shpjegoi se si "donte të shihte se çfarë po ndodhte" gjatë incidentit, edhe pse "në një farë mënyre, mendonte se duhet të fshihej”.
Nga pikëpamja e tij në skenën e eventit, presidenti përshkroi të kishte parë: "Shumë njerëz të zbatimit të ligjit, shumë të fortë, fizikisht të fortë, të kalojnë nëpër ato dyer”.
"Dhe sinqerisht, më bëri të ndihesha shumë i sigurt, shumë, shumë i sigurt. Askush nuk do t'i shmangte", deklaroi ai.
Trump vazhdoi duke e përshkruar ekipin e kundërsulmit si "shumë mbresëlënës". /Telegrafi/