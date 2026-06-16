Trump merr dhuratë nga kancelari gjerman - fanellë me emrin e tij dhe numrin 47
Presidenti amerikan, Donald Trump, ndodhet në qytetin francez të Evian-les-Bains, ku së shpejti do të takohet me emirin e Katarit, një ndërmjetës kyç në bisedimet me Iranin.
Emiri do të marrë pjesë në samitin e G7 për një drekë pune mbi luftën e Iranit dhe krizën në Lindjen e Mesme.
Këtë mëngjes, udhëheqësit e G7 u takuan tashmë me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky - dhe Trumpit iu dha një dhuratë surprizuese në margjina nga kancelari gjerman – një fanellë e Gjermanisë me emrin Trump dhe numrin 47 në pjesën e pasme, një referencë për mandatin e tij si presidenti i 47-të i SHBA-së.
Raportohet se gjyshi i Donald Trump lindi si Friedrich Trump në Bavari të Gjermanisë, përpara se të shpërngulej në SHBA në shekullin e 19-të.
Nëna e Trumpit, Mary Anne, ka lindur në Skoci dhe presidenti zotëron një fushë golfi atje.
Burime qeveritare gjermane thanë javën e kaluar se Friedrich Merz do t’i blinte Trumpit një dhuratë për ditëlindjen e tij, pas një letre të shkruar me dorë, të cilën kancelari tashmë ia kishte dërguar Shtëpisë së Bardhë nëpërmjet një të dërguari.
Trump e palosi fanellën dhe e vendosi pranë vetes në tavolinë disa sekonda pasi e mori. /Telegrafi/