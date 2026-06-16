Trump kritikon Izraelin për sulmet në Liban: Shumë njerëz po vriten
Presidenti amerikan, Donald Trump, është pyetur në lidhje me refuzimin e Izraelit për t'u tërhequr nga Libani, gjë që mund të rrezikojë suksesin e kuadrit të tij për t'i dhënë fund luftës.
Trump tha se lufta në Liban është "një luftë e vogël, lufta e Iranit është një luftë e madhe", por problemi është Hezbollahu, forca iraniane e ndërmjetësuar.
Por ai tregoi se është i mërzitur me mënyrën se si e ka trajtuar Izraeli këtë çështje: “Izraeli po lufton kundër Hezbollahut për një kohë shumë të gjatë dhe shumë njerëz po vriten”.
"Nuk ke pse të shembësh një pallat sa herë që kërkon dikë, sepse ka shumë njerëz në ato pallate, dhe nuk janë të gjithë Hezbollahu, këtë mund t'jua them”, deklaroi Trump.
"Dhe ia sugjeroj këtë Izraelit: ta lejosh Sirinë të kujdeset për Hezbollahun, për të qenë i sinqertë me ju, mendoj se ata bëjnë një punë më të mirë për ta bërë këtë", shtoi ai.
Ai vazhdoi duke kritikuar faktin që Izraeli sulmoi Libanin "dy orë para se të nënshkruanin marrëveshjen". /Telegrafi/