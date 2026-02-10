Trump kërcënon të bllokojë hapjen e një ure që lidh SHBA-në dhe Kanadanë
Presidenti Donald Trump ka kërcënuar të bllokojë hapjen e një ure që lidh SHBA-në dhe Kanadanë derisa Uashingtoni të "kompensohet plotësisht për gjithçka" që i ka dhënë fqinjit të tij verior.
Ura Ndërkombëtare Gordie Howe, që lidh provincën kanadeze të Ontarios me shtetin amerikan të Miçiganit, nuk do të hapet derisa Ottawa "t'i trajtojë Shtetet e Bashkuara me Drejtësinë dhe Respektin që meritojmë", shkroi Trump në mediat sociale.
Sipas faqes së internetit të projektit, ura po financohet nga qeveria kanadeze, por do të jetë në pronësi publike si të Kanadasë ashtu edhe të Miçiganit.
Nuk është e qartë se si Trump mund ta bllokojë hapjen e saj, por ai tha se negociatat do të fillojnë menjëherë, pa dhënë detaje.
Ura, e cila gjendet mbi lumin Detroit, pritet të hapet për trafik në pritje të testeve dhe miratimeve zyrtare në fillim të vitit 2026.
Ndërtimi filloi në vitin 2018, por projekti ka qenë një pikë mosmarrëveshjeje midis vendeve për më shumë se një dekadë.
Ajo vlerësohet të ketë kushtuar 6.4 miliardë dollarë kanadezë (4 miliardë euro), sipas Korporatës Kanadeze të Transmetimeve.
Në deklaratën në platformën e tij Truth Social, Trump tha se SHBA-të duhet të zotërojnë "të paktën gjysmën e këtij aseti".
Ai gjithashtu sugjeroi që Kanadaja zotëronte të dyja anët kanadeze dhe amerikane të urës.
Trump shkroi: "Qeveria Kanadeze pret që unë, si President i Shteteve të Bashkuara, t'i LEJOJ ata thjesht të 'përfitojnë nga Amerika'!".
"Nuk do të lejoj që kjo urë të hapet derisa Shtetet e Bashkuara të kompensohen plotësisht për gjithçka që u kemi dhënë atyre", shtoi ai. /Telegrafi/