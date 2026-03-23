Trump: Irani dëshiron shumë të arrijë një marrëveshje me SHBA-në
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se bisedimet midis SHBA-së dhe Iranit kanë qenë "shumë të forta" dhe se Irani "dëshiron shumë të arrijë një marrëveshje".
Duke folur nga Florida, Trump tha se ka pasur "pika të mëdha marrëveshjeje" në diskutimet që përfshijnë të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të cilat ai thotë se kanë shkuar "në mënyrë perfekte".
Bisedimet u zhvilluan dje dhe vazhduan deri në mbrëmje, sipas Trumpit, me një udhëheqës "të respektuar" që nuk ishte udhëheqësi i ri suprem, Ajatollah Mojtaba Khamanei.
"Ata duan shumë të bëjnë një marrëveshje. Edhe ne do të donim të bënim një marrëveshje. Do të takohemi sot, ndoshta me telefon sepse është shumë e vështirë... për ta të dalin, mendoj", deklaroi presidenti amerikan.
Trump ndër tjera tha se do të shihte se si do të shkojë pauza pesë-ditore e sulmeve amerikane ndaj centraleve iraniane - duke shtuar se nëse nuk ka zgjidhje, "ne thjesht do të vazhdojmë të bombardojmë me gjithë zemër".
Gjithashtu, ai zbuloi se SHBA foli me Izraelin "pak kohë më parë".
I pyetur nëse Izraeli do t’i përmbahej ndonjë marrëveshjeje armëpushimi me Iranin, presidenti tha: “Mendoj se Izraeli do të jetë shumë i lumtur me atë që kemi. Kjo do të jetë paqe për Izraelin. Paqe afatgjatë, paqe e garantuar nëse kjo ndodh”.
"Ne jemi shumë të gatshëm të bëjmë një marrëveshje", këmbënguli Trump.
"Duhet të jetë një marrëveshje e mirë. Dhe duhet të jetë s’ka më luftëra, s’ka më armë bërthamore. Irani nuk do të ketë më armë bërthamore. Ata po bien dakord me këtë", përfundoi ai. /Telegrafi/