Presidenti amerikan, Donald Trump ka konfirmuar se SHBA-ja ka nisur “operacione të mëdha luftarake” ndaj Iranit.

Duke iu drejtuar popullit iranian, lideri amerikan tha se “koha e lirisë suaj ka ardhur” dhe i paralajmëroi se “bombat tona do të bien kudo”.

Pamje të reja të sulmeve ndaj Iranit - raketat shihen teksa fluturojnë mbi territorin irakian drejt Teheranit

Ai i ka thënë iranianëve që të marrin kontrollin e qeverisë së tyre “pasi Shtetet e Bashkuara të përfundojnë”.

“Kur të përfundojmë, merrni kontrollin e qeverisë suaj – ajo do t’ju përkasë. Ky mund të jetë, ndoshta, shansi juaj i vetëm për breza. Për vite me radhë keni kërkuar ndihmën e Amerikës, por nuk e keni marrë”, shtoi ai.

“Asnjë president nuk ka qenë i gatshëm të bëjë atë që unë jam i gatshëm të bëj sonte”, pohoi Trump.

Sipas presidentit amerikan, Irani po zhvillon raketa me rreze të gjatë që kërcënojnë SHBA-në dhe të tjerët.

Trump ka premtuar se do të “shkatërrojë” kapacitetet raketore iraniane.

Ushtria izraelite pas sulmeve ndaj Teheranit: Presim një kundërsulm nga Irani

Ndryshe, Shërbimet izraelite të inteligjencës dhe ato ushtarake vlerësojnë se në një afat shumë të shkurtër pritet një kundërsulm masiv ndaj Izraelit, i cili mund të përfshijë tufa dronësh dhe raketa balistike.

Nëpër qytetet izraelite tashmë dëgjohen sirenat që paralajmërojnë rrezik nga ajri. /Telegrafi/

