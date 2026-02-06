Trump hap faqe interneti për të blerë ilaçe me çmime të ulëta
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka hapur një faqe interneti të re qeveritare që synon uljen e kostove të barnave me recetë për amerikanët.
Shtëpia e Bardhë njoftoi të enjten TrumpRx.gov, i cili paraqet më shumë se 40 ilaçe nga pesë kompani farmaceutike që arritën marrëveshje çmimesh me administratën: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk dhe Pfizer.
"Do të kurseni një pasuri", tha Trump.
"Kjo është gjithashtu shumë e mirë për kujdesin shëndetësor në përgjithësi", shtoi ai.
Si funksionon?
Faqja premton "çmimet më të ulëta në botë për ilaçet me recetë" dhe shfaq ilaçe të njohura, duke përfshirë trajtimet për humbje peshe si Ozempic dhe Wegovy.
Përdoruesit mund të kërkojnë ilaçet e tyre, të shtypin një kupon dhe ta paraqesin atë në farmaci për të marrë çmimin e zbritur.
Uebsajti i organizuar nga qeveria nuk shet ilaçe drejtpërdrejt.
Në vend të kësaj, ai vepron si një lehtësues, duke i drejtuar amerikanët te faqet e internetit të prodhuesve të ilaçeve që ofrojnë shërbime direkte me konsumatorin ose duke ofruar kuponë për blerjet në farmaci.
"Pacientët do të jenë në gjendje të përfitojnë zbritje të mëdha për shumë nga ilaçet më të njohura dhe me çmimet më të larta në vend, duke paguar çmime në përputhje me çmimet më të ulëta të paguara nga vendet e tjera të zhvilluara", tha Shtëpia e Bardhë.
Administrata Trump e ka paraqitur iniciativën si një sfidë ndaj fuqisë së çmimeve të industrisë farmaceutike.
“Presidenti Trump po përmbush premtimet për të siguruar që pacientët amerikanë të mos paguajnë më çmime të larta për të subvencionuar çmimet e ulëta në pjesën tjetër të botës”, thuhet në faqen e internetit. /Telegrafi/