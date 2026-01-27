Trump: Gjëra shumë të mira po ndodhin në Ukrainë dhe Rusi
Presidenti amerikan, Donald Trump iu është përgjigjur shkurt disa gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë para se të niset për Iowa.
Ai ka folur edhe për luftën në Ukrainë pas bisedimeve trepalëshe që u zhvilluan javën e kaluar.
“Po ndodhin gjëra shumë të mira në Ukrainë dhe Rusi”, ka pohuar lideri amerikan duke mos dhënë më shumë detaje.
Theksojmë se në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, Shtetet e Bashkuara, Ukraina dhe Rusia zhvilluan bisedime trilaterale të paqes – një format i rrallë prej nisjes së luftës në 2022, që u quajt takimi i parë trepalësh direkt për përfundimin e konfliktit të gjatë.
Takimi u përshkrua si “konstruktiv”, por nuk prodhoi një marrëveshje përfundimtare apo armëpushim të menjëhershëm.
Territori mbetet çështje kryesore - Rusia kërkon të kontrollojë pjesë të mëdha të Donbasit, ndërsa Ukraina refuzon të dorëzojë toka të mbrojtura me luftë dhe kërkon të ruajë integritetin territorial. /Telegrafi/