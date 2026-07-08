Trump është 'plotësisht i përkushtuar' ndaj NATO-s, por ka një 'pritje', thotë Rutte
Donald Trump është 'plotësisht i përkushtuar' ndaj NATO-s, por ai ka një 'pritje' që anëtarët e aleancës ushtarake do të 'barazojnë shpenzimet e tyre' me SHBA-në, tha Mark Rutte në samitin në Ankara.
Ai është pyetur nëse e konsideronte Trump një anëtar të përkushtuar të NATO-s, dhe nëse e merr seriozisht kërcënimin e presidentit amerikan për të tërhequr trupat amerikane nga Evropa dhe për të marrë Grenlandën.
"Ai është plotësisht i përkushtuar. Ekziston një angazhim i plotë i Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s, por kishte një dhe ende në një farë mase është një pritje", u përgjigj Rutte.
"Pra, angazhimi është aty, pa dyshim, edhe sepse NATO është atje në interes të SHBA-së për të parandaluar, për shembull, nëndetëset bërthamore të Rusisë që të përfundojnë në brigjet e Shteteve të Bashkuara. SHBA-të, për të qëndruar të sigurta, kanë nevojë për një Atlantik, Evropë dhe Arktik të sigurt. Pra, ekziston një angazhim i plotë ndaj NATO-s", shtoi ai.
Por theksoi se "pritja ishte dhe është që evropianët dhe kanadezët do të barazojnë shpenzimet e tyre me Shtetet e Bashkuara".
"Tani, lajmi i mirë është, dhe kjo është fitorja e madhe sot - është një humbje për Putinin, është një fitore për presidentin Trump - se evropianët dhe kanadezët po bëjnë pikërisht këtë", tha ndër tjera.
Trump, i cili e sheh NATO-n me përbuzje për shkak të mbështetjes së saj të tepërt në forcën ushtarake amerikane për të mbrojtur Evropën, ka thënë vazhdimisht se po shqyrton tërheqjen e Uashingtonit nga aleanca.
Vitin e kaluar, të gjithë aleatët e NATO-s ranë dakord nën presionin e Uashingtonit për të rritur shpenzimet për mbrojtjen thelbësore në 3.5% të PBB-së deri në vitin 2035 dhe për të shpenzuar 1.5% të PBB-së në fushat e sigurisë. /Telegrafi/