Trump ende nuk ka vendosur për zëdhënësin e ri të Shtëpisë së Bardhë, këta janë emrat që përmenden
Presidenti amerikan, Donald Trump, po shqyrton rikthimin e një modeli ku zyrtarë të ndryshëm të kabinetit do të mbajnë konferencat për shtyp të Shtëpisë së Bardhë, pas largimit të sekretares së shtypit Karoline Leavitt në fund të këtij muaji.
Sipas burimeve të CNN, ende nuk ka një vendim përfundimtar se kush do ta zëvendësojë Leavitt.
Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se Trump “nuk e di ende kë të zgjedhë” dhe se nuk po tregon urgjencë për këtë çështje.
Ndërkohë, disa emra janë përmendur si kandidatë të mundshëm, mes tyre Alina Habba, Scott Jennings, zëvendëssekretarja e shtypit Anna Kelly dhe ish-zëdhënësja e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Tricia McLaughlin.
Nëse Trump vendos të mos emërojë menjëherë një pasardhës, zyrtarë të kabinetit mund të rikthehen në rolin e zëdhënësit, siç ndodhi edhe gjatë pushimit të Leavitt më herët këtë vit.
Në atë periudhë, konferencat u drejtuan nga figura si Marco Rubio, JD Vance dhe Mehmet Oz.
Një tjetër faktor është vetë Trump, i cili ka qenë gjithmonë një komunikues i drejtpërdrejtë përmes postimeve të tij në Truth Social dhe intervistave të shpeshta.
Për këtë arsye, ende nuk është e qartë nëse presidenti e konsideron urgjente gjetjen e një zëdhënësi të ri.
Sipas një burimi të CNN, disa prej kandidatëve të mundshëm janë të shqetësuar për ngarkesën e madhe të detyrës, duke e cilësuar atë si një nga postet më të vështira në Shtëpinë e Bardhë.