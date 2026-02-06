Trump beson se do të shkojë në parajsë: Kam qenë edhe nxënës i mirë
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë sërish deklarata befasuese, duke përfshirë besimin personal dhe vizionin për të ardhmen e Amerikës.
Në një tubim të fundit, ai u shpreh se “unë me të vërtetë besoj se ndoshta i përkas parajsës”, duke treguar një anë më personale dhe shpirtërore të vetes që rrallë herë shihet në publik.
Trump foli gjithashtu për ambicien e tij për të ripërkushtuar Amerikën, duke thënë se “ne do ta ripërkushtojmë Amerikën si një Komb nën Zotin”.
Kjo deklaratë është në përputhje me qëndrimet e tij të mëparshme lidhur me rolin e fesë dhe traditës në politikën amerikane.
Lideri amerikan nuk la pa përmendur historikun e tij ligjor, duke u shprehur se ai është “njeriu më i paditur në histori”. Ky koment vjen pas një serie padish të shpeshta që kanë përfshirë bizneset dhe veprimtaritë e tij personale dhe politike, duke theksuar kompleksitetin e figurës së tij në sytë e publikut dhe medias.
Ndërsa kujton kohën kur ishte student, 79-vjeçari shtoi se “unë kam qenë një student shumë i mirë, por askush nuk do ta mendonte këtë”. Ky koment nënvizon përpjekjen e tij për të treguar një aspekt të karakterit që shpesh mbetet i panjohur për publikun, larg imazhit që krijojnë mediat dhe debatet politike.
Deklaratat e Trump vijnë në një kohë kur ai mbetet një figurë mjaft influencuese në politikën amerikane dhe vazhdon të tërheqë vëmendjen e medias dhe opinionit publik. /Telegrafi/