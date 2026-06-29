Truku veror nga vendet e nxehta që mund ta freskojë shtëpinë pa shpenzime
Nuk bëhet fjalë për pajisje të shtrenjta, por për një ndryshim shumë të thjeshtë që ndikon menjëherë në ndjesinë e vapës
Kur temperaturat arrijnë kulmin e verës, secili kërkon mënyra për ta freskuar shtëpinë pa rritur shumë shpenzimin e energjisë elektrike.
Ndërsa shumë njerëz mbështeten te kondicioneri dhe ventilatorët, në vendet e Lindjes së Mesme prej kohësh përdoren disa truke të thjeshta që ndihmojnë që ambienti të mbetet më i këndshëm edhe gjatë vapës së madhe.
Njëri prej tyre mund t’ju befasojë: largimi i qilimave nga dhomat gjatë verës.
Pse gjatë verës largohen qilimat?
Në shumë vende të nxehta, sidomos në Lindjen e Mesme, është praktikë e zakonshme që qilimat e trashë të hiqen sapo fillojnë temperaturat e larta.
Arsyeja është e thjeshtë: qilimat e mbajnë nxehtësinë dhe pengojnë që dyshemetë më të freskëta të japin efektin e tyre.
Kur qilimi largohet, pllakat e qeramikës, mermeri ose parketi mbeten drejtpërdrejt të ekspozuara ndaj ajrit dhe e ruajnë më gjatë ndjesinë e freskisë.
Ecja mbi këto sipërfaqe jep ndjesi freskimi, sidomos gjatë pjesës më të nxehtë të ditës, transmeton Telegrafi.
Një truk i vogël kundër vapës
Edhe pse ky veprim nuk mund ta zëvendësojë kondicionerin, mund të ndihmojë që hapësira të duket më e freskët dhe më pak e rënduar.
Përveç kësaj, ajri qarkullon më lehtë nëpër dhomë, ndërsa dyshemeja ngrohet më ngadalë.
Ekspertët theksojnë se efekti më i mirë arrihet kur ky truk kombinohet me uljen e roletave gjatë ditës, ajrosjen e shtëpisë herët në mëngjes dhe në mbrëmje, si dhe përdorimin e perdeve me ngjyra të çelëta, të cilat reflektojnë dritën e diellit.
Nëse kërkoni një mënyrë të thjeshtë për ta ulur ndjesinë e vapës në banesë ose shtëpi gjatë verës, ndoshta largimi i qilimave është një nga hapat më të lehtë që mund të bëni. /Telegrafi/