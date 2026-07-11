“Trimat i përcjell fati”, Thomas Tuchel mesazh Norvegjisë
Përzgjedhësi i Anglisë, Thomas Tuchel, ka kërkuar nga futbollistët e tij të luajnë pa frikë në çerekfinalen e Kupës së Botës 2026 ndaj Norvegjisë, duke theksuar se në fazën eliminatore nuk ka vend për hezitim.
Tekniku gjerman u bëri thirrje lojtarëve të tij të tregojnë guxim dhe të luajnë sipas identitetit të skuadrës.
“Duhet të çlirohemi, të lidhemi me identitetin tonë dhe të nxjerrim në pah atë që na bën të fortë. Duhet të jemi në sulm dhe të jemi të guximshëm. Është çerekfinale dhe trimat do ta kenë fatin në anën e tyre”.
“Nuk mund të lejojmë të kemi pendesa kur luajmë në këtë fazë. Duhet të japim gjithçka. Kjo është gjëja më e rëndësishme”.
Tuchel foli edhe për kërcënimin kryesor të Norvegjisë, Erling Haaland, duke pranuar se është e pamundur të mos përqendrohesh te sulmuesi i Manchester Cityt.
“Nuk mund të shmangësh përqendrimin tek ai”.
“Ai ka aq shumë cilësi në momentet vendimtare dhe duhet të marrësh vendime shumë të sakta për mënyrën se si do ta mbrosh. Ai gjithmonë kërkon të dalë në shtyllën e dytë, këtë e di e gjithë bota”.
“Ai e pëlqen shumë të sulmojë zonën te shtylla e dytë, ndaj gjithçka varet nga momenti se kur duhet të bësh kontakt me të. Është një punë kolektive e skuadrës, por natyrisht vëmendja kryesore e qendërmbrojtësve tanë do të jetë tek ai”./Telegrafi/