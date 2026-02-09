Treshja kosovare e Hoffenheim gëzojnë tifozët shqiptarë në Allianz Arena
Treshja kosovare e Hoffenheim, Fisnik Asllani, Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari janë përballur me Bayernin në Munich.
75 mijë tifozë ishin të pranishëm në Allianz Arena, por një numër i madh ishte edhe me tifozë shqiptarë në përkrahje të tre dardanëve.
Janë parë shumë flamuj të Kosovës dhe Shqipërisë në Allianz Arena me tifozët shqiptarë që ishin në përkrahje të treshes Asllani, Avdullahu e Hajdari.
Pas ndeshjes tre futbollistët tanë janë ndalur për foto me shumë shqiptarë duke i gëzuar ata.
Një nga tifozët e Kosovës, Dritoni nga Gjilani ka publikuar foton së bashku me djalin e tij me tre futbollistët tanë. /Telegrafi/
