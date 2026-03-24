Tregtarët e naftës vënë baste miliona dollarë minuta para postimit të Trump për bisedimet me Iranin
Tregtarët vënë bast qindra miliona dollarë për kontrata nafte vetëm pak minuta para se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump të njoftonte të hënën se SHBA-të do të shtynin sulmet kundër infrastrukturës energjetike iraniane.
Të dhënat e tregut të shqyrtuara nga BBC tregojnë se vëllimi i tregtisë u rrit rreth pesëmbëdhjetë minuta para një postimi në mediat sociale nga presidenti që njoftonte këtë veprim.
Çmimi i naftës ra ndjeshëm pas njoftimit, duke rënë me 14% brenda pak minutash. Tregtarët që vunë bast për këtë veprim të papritur do të kishin fituar para, transmeton Telegrafi.
Disa analistë të tregut thonë se aktiviteti i pazakontë hap mundësinë që bastet mund të jenë vendosur me njohuri paraprake të vendimit.
BBC ka kontaktuar Shtëpinë e Bardhë për koment. Një zëdhënës i tha Financial Times se nuk "toleron asnjë zyrtar të administratës që përfiton në mënyrë të paligjshme nga njohuritë e brendshme".
Komisioni i Tregtimit të Kontratave të Ardhshme të Mallrave nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursave refuzoi të komentojë.
Tregjet financiare globale janë tronditur nga konflikti në Lindjen e Mesme, me çmimet e aksioneve që kanë rënë ndërsa kostoja e naftës dhe gazit është rritur ndjeshëm, por në disa raste shpresa për një përfundim të mundshëm të luftës ka parë lëvizje të paqëndrueshme me naftën që ka rënë ndjeshëm dhe tregjet e aksioneve që janë rritur.
Të shtunën, Trump kërcënoi të "shkatërrojë" termocentralet e Iranit nëse nuk do të rihapte Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës normalisht kalojnë rreth 20% e naftës dhe gazit botëror, brenda 48 orëve.
Tregjet ishin të mbyllura atë ditë, por ranë ndjeshëm në të gjithë Azinë kur u rihapën të hënën në mëngjes, ndërsa çmimi i naftës filloi të rritet.
Megjithatë, në orën 07:04 me orën lindore të hënën, përpara se tregjet amerikane të hapeshin për javën, presidenti postoi në platformën e tij Truth Social se Uashingtoni kishte zhvilluar "biseda shumë të mira dhe produktive" me Teheranin mbi një "zgjidhje të plotë dhe totale" për armiqësitë.
Menjëherë, aksionet u rritën dhe çmimi i naftës ra në 84 dollarë për fuçi për çmimin referues të SHBA-së.
Vëzhguesit që atëherë kanë shqyrtuar me kujdes atë që ndodhi në tregjet financiare në procesverbalin para postimit të presidentit. /Telegrafi/