Transporti detar i Ngushticës së Hormuzit bie në nivelin më të ulët në pesë javë mes tensioneve SHBA-Iran
Numri i anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit ra në nivelin më të ulët në pesë javë të dielën, treguan të dhënat e transportit detar, ndërsa armiqësitë e ripërtërira SHBA-Iran dhe sulmet ndaj anijeve në Lindjen e Mesme rritën shqetësimet për sigurinë.
Gjashtë anije kaluan nëpër ngushticë të dielën, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve nga Kpler, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Midis atyre që largoheshin nga ngushtica ishin anija Very Large Crude Carrier Humanity, që mbante 2 milionë fuçi naftë iraniane, dhe cisterna Capetan Andreas, që transportonte rreth 500,000 fuçi produkte nafte kuvajtiane.
Tre cisterna të zbrazëta hynë në Gjirin Persik për të ngarkuar naftë të papërpunuar, ndërsa shumica e anijeve fikën transponderët e tyre gjatë kalimit të ngushticës, treguan të dhënat.
Asnjë cisternë me gaz natyror të lëngshëm nuk ishte e dukshme duke hyrë në ngushticë gjatë fundjavës, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve.
Të dhënat e Kpler treguan gjithashtu se vetëm një tanker i operuar nga Abu Dhabi National Oil Co. doli nga ngushtica midis 10 dhe 12 korrikut. Anija është e destinuar për në portin Dahej në Indi.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se forcat e saj kryen një valë tjetër sulmesh kundër Iranit të dielën, duke synuar dhjetëra vende me municione të drejtuara me precizion.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të dielën se Ngushtica e Hormuzit mbeti e hapur për anijet tregtare. Më parë, Irani tha se kishte mbyllur rrugën ujore, duke pretenduar se një anije që udhëtonte përgjatë një rruge të paautorizuar ishte goditur.
Gardat Revolucionare të Iranit thanë të hënën se marina e tyre kishte ndaluar dy anije në Ngushticën e Hormuzit gjatë natës duke mbyllur sistemet e tyre. Deklarata nuk i identifikoi anijet. /Telegrafi/