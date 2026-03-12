Transferimi “mister” i Chelseat: 16 milionë euro dhe shtatë vite pa luajtur asnjë ndeshje
Një lojtar i Chelsea dikur kaloi tetë vite nën kontratë me klubin londinez pasi u transferua për rreth 16 milionë euro, por në shtatë prej atyre viteve nuk luajti asnjë ndeshje për ekipin e parë.
Gjatë fillimit dhe mesit të viteve 2010, “Blutë” u përballën shpesh me kritika për politikat e tyre ndaj lojtarëve të akademisë dhe atyre në periferi të ekipit të parë, për shkak të numrit të madh të futbollistëve që dërgonin në huazim në klube të tjera.
Në sezonin 2016/17, për shembull, Chelsea kishte në një moment 38 lojtarë të huazuar, të shpërndarë në klube dhe liga të ndryshme nëpër botë.
Një numër i madh prej tyre përfundonin te klubi holandez Vitesse në Eredivisie, një rrugë aq e zakonshme sa tifozët shpesh e quanin atë skuadër si “ekipin B të Chelseat”.
Rezultati i kësaj politike huazimesh zakonisht ishte që lojtarët të rrisnin vlerën e tyre në treg, në mënyrë që Chelsea t’i shiste më pas me fitim, ose thjesht t’i lironte nëse nuk konsideroheshin mjaftueshëm të mirë për ekipin e parë.
Mason Mount dhe Fikayo Tomori ishin përjashtime të rralla nga kjo qasje, pasi të dy u futën drejtpërdrejt në ekipin e parë gjatë periudhës kur trajner ishte Frank Lampard.
Një nga lojtarët që kaloi nëpër këtë sistem ishte mbrojtësi i majtë Abdul Rahman Baba. Ai iu bashkua Chelsea në vitin 2015 nga Augsburg për rreth 16 milionë euro, gjatë afatit të fundit kalimtar të drejtuar nga Jose Mourinho.
Në atë kohë vetëm 21 vjeç, Baba konsiderohej një investim për të ardhmen e afërt. Ai bëri debutimin në shtator dhe më pas u bë titullar i rregullt nën drejtimin e Mourinhos.
Gjatë sezonit 2015/16, ai regjistroi 23 paraqitje në të gjitha kompeticionet, duke vazhduar të luante edhe pasi Mourinho u shkarkua në dhjetor dhe u zëvendësua nga Guus Hiddink.
Megjithatë, pas emërimit të Antonio Conte si trajner në verën e vitit 2016, Baba u dërgua menjëherë në huazim njëvjeçar në Schalke 04 në Bundesliga.
Gjatë një periudhe shtatëvjeçare, deri në momentin kur u lirua përfundimisht nga Chelsea, Baba nuk luajti më asnjë ndeshje për klubin londinez.
Një dëmtim i rëndë e mbajti mbrojtësin jashtë fushave për 15 muaj, përpara se të rikthehej te skuadra e Schalke në vitin 2018.
Më pas ai luajti vetëm dy ndeshje në gjysmën e parë të sezonit 2018/19, gjë që bëri që Chelsea ta rikthente dhe ta dërgonte në huazim te klubi francez Reims në Ligue 1./Telegrafi/