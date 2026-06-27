Trajtimi i venave me laser: Kur rekomandohet dhe çfarë duhet të dijë pacienti
Nga simptomat e para si rëndimi, ënjtja dhe dhimbja në këmbë, deri te eko-Doppleri, trajtimi me laser dhe rikuperimi – çfarë duhet të dijë pacienti për venat varikoze dhe pse nuk duhen parë vetëm si problem estetik
Dr. Hajriz. S. Rudari, Mr. Sci.
Kirurg vaskular
tel. 044 136 108
Venat varikoze shpesh nënvlerësohen, duke u parë vetëm si çështje estetike. Megjithatë, përtej pamjes së jashtme, ato mund të tregojnë një problem të qarkullimit venoz, i cili kërkon vlerësim të specializuar.
Rëndimi në këmbë, ënjtja, dhimbja, kruarja, ndjesia e djegies apo shfaqja e venave të dukshme janë disa nga shenjat që nuk duhet të shpërfillen. Nëse nuk trajtohen me kohë, venat varikoze mund të përkeqësohen dhe, në disa raste, të çojnë në komplikime më serioze.
Me përparimin e teknologjisë mjekësore, trajtimi i venave me laser është bërë një nga metodat moderne dhe më pak invazive për mbylljen e venës së dëmtuar nga brenda. Kjo procedurë kryhet pa prerje të mëdha kirurgjike, me rikuperim më të shpejtë dhe kthim më të lehtë në aktivitetet e përditshme.
Venat varikoze, më shumë se një problem estetik
Venat varikoze janë vena të zgjeruara dhe të përdredhura që krijohen si pasojë e dobësimit të valvulave venoze, të cilat normalisht e drejtojnë gjakun drejt zemrës. Kur këto valvula nuk funksionojnë siç duhet, gjaku grumbullohet në vena, duke shkaktuar zgjerimin e tyre.
Përveç aspektit estetik, venat varikoze janë shenjë e insuficiencës venoze kronike dhe, nëse nuk trajtohen, mund të shkaktojnë dhimbje, ënjtje, ndryshime në lëkurë, ulcera venoze apo trombozë sipërfaqësore.
Shenjat e para që tregojnë mosfunksionim të venave
Shenjat më të hershme përfshijnë rëndim në këmbë, lodhje, ënjtje sidomos në fund të ditës, dhimbje, kruarje, ndjesi djegieje, ngërçe gjatë natës dhe shfaqjen e venave të zgjeruara ose kapilarëve.
Këto simptoma zakonisht përkeqësohen pas qëndrimit të gjatë në këmbë ose ulur.
Konsulta me kirurgun vaskular dhe rëndësia e eko-Dopplerit
Pacienti duhet të konsultohet me kirurgun vaskular sapo të shfaqen simptomat ose venat e dukshme.
Eko-Doppleri është ekzaminimi standard diagnostik, sepse tregon funksionimin e venave, identifikon refluksin venoz dhe ndihmon në zgjedhjen e trajtimit më të përshtatshëm.
Refluksi venoz si faktor kyç në zgjedhjen e trajtimit
Refluksi venoz është kthimi i gjakut në drejtim të kundërt për shkak të mosfunksionimit të valvulave të venave.
Ai është shkaku kryesor i venave varikoze dhe përcakton nëse pacienti përfiton nga trajtimi me laser, skleroterapia apo ndonjë metodë tjetër.
Trajtimi endovenoz me laser dhe mënyra si funksionon
Trajtimi endovenoz me laser është një procedurë minimale invazive ku një fibër e hollë futet brenda venës nën kontrollin e ekografisë.
Energjia e laserit ngroh murin e venës, duke e mbyllur atë në mënyrë të kontrolluar. Më pas, organizmi e përthith gradualisht venën e mbyllur dhe qarkullimi ridrejtohet në venat e shëndetshme.
Rastet kur laseri është zgjidhja më e përshtatshme
Laseri rekomandohet kryesisht për venat safene me refluks. Venat më të vogla mund të trajtohen me skleroterapi ose mikroflebektomi.
Nuk rekomandohet në disa raste, si tromboza venoze aktive, infeksionet lokale, sëmundjet e rënda arteriale ose gjatë shtatzënisë, varësisht nga vlerësimi i specialistit.
Dallimi në trajtim mes kapilarëve, venave sipërfaqësore dhe venave safene
Kapilarët zakonisht trajtohen me skleroterapi ose laser transkutan. Venat sipërfaqësore mund të trajtohen me skleroterapi ose mikroflebektomi, ndërsa venat safene me refluks trajtohen më së shpeshti me laser endovenoz ose radiofrekuencë.
Trajtimi me laser krahasuar me operacionin klasik të venave
Trajtimi me laser nuk kërkon prerje të mëdha kirurgjikale, shkakton më pak dhimbje, më pak mavijosje dhe ofron rikuperim shumë më të shpejtë.
Pacienti zakonisht largohet nga klinika po atë ditë dhe rikthehet më shpejt në aktivitetet e përditshme.
Dhimbja, anestezia dhe kohëzgjatja e procedurës
Procedura zakonisht nuk është e dhimbshme. Përdoret anestezi lokale tumescente përgjatë venës, ndërsa pacienti mbetet zgjuar.
Ndërhyrja zakonisht zgjat rreth 30–60 minuta, në varësi të kompleksitetit të rastit.
Çfarë ndodh me venën pas mbylljes me laser
Pas mbylljes, vena nuk transporton më gjak dhe organizmi e përthith gradualisht gjatë muajve në vazhdim.
Qarkullimi nuk dëmtohet, sepse gjaku ridrejtohet në venat e shëndetshme që e kryejnë funksionin normal.
Ecja pas ndërhyrjes dhe përdorimi i çorapes elastike
Ecja rekomandohet menjëherë pas procedurës për të nxitur qarkullimin dhe për të ulur rrezikun e komplikimeve.
Çorapet elastike zakonisht mbahen nga një deri në dy javë, sipas rekomandimit të kirurgut vaskular.
Suksesi i trajtimit dhe mundësia e rikthimit të venave
Laseri ka një shkallë shumë të lartë suksesi në mbylljen e venës së trajtuar.
Megjithatë, predispozita gjenetike dhe faktorët e tjerë mund të çojnë në shfaqjen e venave të reja me kalimin e kohës. Prandaj rekomandohen kontrolle periodike dhe kujdes i vazhdueshëm.
Roli i stilit të jetesës dhe gjenetikës në parandalim
Gjenetika është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut, por një stil jetese i shëndetshëm ndihmon në uljen e progresionit të sëmundjes.
Aktiviteti fizik, ruajtja e peshës normale, shmangia e qëndrimit të gjatë në këmbë ose ulur dhe përdorimi i çorapeve elastike kur rekomandohen, ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit venoz.
Rreziqet afatgjata të shpërfilljes së simptomave
Mosmjekimi i venave varikoze mund të çojë në përkeqësim progresiv të insuficiencës venoze, ënjtje kronike, ndryshime të lëkurës, pigmentim, ekzemë venoze, ulçera kronike të këmbës dhe trombozë sipërfaqësore.
Diagnostikimi dhe trajtimi në kohë ndihmojnë në parandalimin e këtyre komplikimeve dhe përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e jetës. /Telegrafi/