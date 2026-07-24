Ju kanë thënë se nuk keni mjaftueshëm kockë për implante? Implantet zigomatike mund ta ndryshojnë situatën
Implantet zigomatike ofrojnë një zgjidhje të avancuar për pacientët me mungesë të theksuar të kockës në nofullën e sipërme, duke shmangur shpesh transplantimin e kockës dhe duke mundësuar dhëmbë fiks
Ass.Dr.Sci. Visar Disha
Specialist i Protetikes Stomatologjike
Specialist i Ortodoncisë dhe Ortopedisë së Nofullave
Specialist i Kirurgjisë Orale dhe Implantologjisë
Tel. +38344559287
Shumë pacientë kanë dëgjuar një fjali zhgënjyese gjatë konsultës dentare: "Nuk keni mjaftueshëm kockë për implante."
Për vite me radhë, kjo nënkuptonte ndërhyrje të shumta, transplante të kockës, muaj të tërë pritjeje ose, në disa raste, mungesë të një zgjidhjeje fikse.
Sot, falë zhvillimit të kirurgjisë moderne orale, ekziston një alternativë që ka ndryshuar mënyrën e trajtimit të këtyre pacientëve: implantet zigomatike.
Kjo teknikë e avancuar u jep shpresë pacientëve me mungesë të madhe të kockës në nofullën e sipërme, duke bërë të mundur rehabilitimin me dhëmbë fiks edhe në raste që dikur konsideroheshin shumë të vështira.
Çfarë janë implantet zigomatike?
Implantet zigomatike janë implante dentare, më të gjata se implantet konvencionale, të cilat vendosen në kockën zigomatike (mollëzën e fytyrës), një zonë që zakonisht ruan densitet dhe stabilitet të mirë edhe kur kocka e nofullës së sipërme është atrofuar ndjeshëm.
Kjo i lejon kirurgut oral të krijojë një bazë të qëndrueshme për vendosjen e dhëmbëve fiks, edhe kur implantet tradicionale nuk janë të mundshme.
Kur rekomandohen implantet zigomatike?
Kjo metodë mund të jetë një alternativë e përshtatshme për pacientët që:
• Kanë humbur dhëmbët prej shumë vitesh dhe kanë mungesë të theksuar të kockës.
• Mbajnë proteza totale dhe dëshirojnë dhëmbë fiks.
• Janë informuar më parë se nuk mund të vendosin implante për shkak të mungesës së kockës.
• Dëshirojnë të shmangin procedura të gjata të transplantimit të kockës, kur kjo është e mundur sipas vlerësimit klinik.
Pse implantet zigomatike konsiderohen një revolucion?
• Zgjidhje edhe për rastet më komplekse
Pacientët që dikur nuk kishin mundësi për implante fikse, sot mund të kenë alternativa të reja falë kësaj teknike.
• Në shumë raste shmanget transplanti i kockës
Në varësi të situatës klinike, implantet zigomatike mund të eliminojnë nevojën për ndërhyrje shtesë për rindërtimin e kockës.
• Më pak ndërhyrje kirurgjikale
Shpesh trajtimi mund të planifikohet me më pak etapa sesa trajtimet tradicionale me rindërtim të kockës.
• Rikthim i funksionit dhe estetikës
Qëllimi është rikthimi i aftësisë për të përtypur, folur dhe buzëqeshur me siguri.
• Teknologji moderne dhe planifikim digjital
Skanimet 3D dhe planifikimi i detajuar ndihmojnë në përshtatjen e trajtimit sipas anatomisë së secilit pacient.
Si zhvillohet trajtimi?
Procesi fillon me një konsultë të detajuar, ekzaminim klinik dhe analizë të skanerit 3D (CBCT).
Më pas, hartohet një plan i personalizuar, duke vlerësuar nëse implantet zigomatike janë alternativa më e përshtatshme për pacientin.
Në rastet e përzgjedhura me kujdes, mund të jetë e mundur që pacienti të pajiset me një urë provizore fikse brenda një kohe të shkurtër pas ndërhyrjes, ndërsa plani i saktë varet gjithmonë nga gjendja klinike individuale.
Kush duhet ta kryejë këtë procedurë?
Implantet zigomatike janë ndër procedurat më të avancuara në implantologjinë moderne dhe kërkojnë trajnim specifik, përvojë kirurgjikale dhe planifikim të kujdesshëm.
Për këtë arsye, është e rëndësishme që trajtimi të kryhet nga kirurgë oralë të trajnuar në këtë teknikë dhe pas një vlerësimi të plotë klinik.
Mesazhi im
Nëse ju është thënë ndonjëherë se "nuk keni kockë për implante", mos e konsideroni këtë si fjalën e fundit.
Falë implantologjisë moderne, sot ekzistojnë zgjidhje që deri para pak vitesh dukeshin të pamundura. Çdo pacient është unik, prandaj një konsultë profesionale dhe një plan trajtimi i personalizuar janë hapi i parë për të kuptuar se cilat janë mundësitë reale në rastin tuaj.
Një buzëqeshje nuk është vetëm çështje estetike – ajo ndikon në mënyrën si ushqeheni, si flisni dhe si ndiheni çdo ditë. Në shumë raste, implantet zigomatike mund të jenë çelësi për ta rikthyer atë. /Telegrafi/