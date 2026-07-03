Pushimet kthehen në tragjedi, 29-vjeçarja shqiptare mbytet në plazhin e Vlorës
Një vajzë e re është gjetur e mbytur këtë të premte në plazhin e Vlorës.
A. Gjilaj, 29 vjeçe, ka humbur jetën në det, teksa ndodhej në zonë për pushime me familjen.
Ngjarja ka ndodhur në plazhin Porto Novos, i njohur ndryshe si një nga plazhet e rrezikshme për shkak të rrymave. E reja ka qenë duke pushuar në këtë zonë, ku ndodhet edhe një tabelë që paralajmëron rrezikun nga rrymat detare.
Trupi është transportuar me gomone, pasi rruga për automjete është e vështirë dhe e ngadaltë për shkak të terrenit me gropa.
Sipas informacioneve, ka qenë e pamundur për ta shpëtuar, pasi ajo ka qenë pa shenja jete.
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