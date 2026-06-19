Tragjedia në Plazhin e Tales, kryebashkiaku Ndreu reagon për humbjen e jetës së dy të miturave
Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pjerin Ndreu, ka reaguar përmes rrjeteve sociale pas mbytjes tragjike të dy vajzave të mitura në plazhin e Tales.
Ndreu e ka cilësuar ngjarjen si jashtëzakonisht të rëndë, duke u shprehur se në situata të tilla fjalët janë të pamjaftueshme për të përshkruar peshën e tragjedisë, ndërsa u ka përcjellë ngushëllime familjarëve të viktimave.
Përmes këtij komunikimi zyrtar, kreu i pushtetit lokal ka ngritur shqetësimin lidhur me sigurinë në vijën bregdetare, duke vënë theksin veçanërisht te zonat bregdetare të cilat mbeten jashtë monitorimit institucional apo privat.
“Si drejtues i pushtetit lokal, shpreh shqetësimin për mungesën e kujdesit dhe vigjilencës në plazhet e pamenaxhuara, të cilat nuk administrohen as nga subjektet private dhe as nga Bashkia,” ka deklaruar Ndreu.
Sipas kryebashkiakut, mungesa e administrimit në këto hapësira specifike rrit nevojën për një vëmendje të shtuar nga ana e familjarëve dhe qytetarëve, posaçërisht për kategoritë më të rrezikuara.
“Infrastruktura e nevojshme për sigurinë e tyre,” sipas Ndreut, është e garantuar vetëm në zonat e menaxhuara, të cilat disponojnë sinjalistikën përkatëse dhe zona të identifikuara qartë për pushuesit.
Në mbyllje të reagimit të tij, Ndreu ka bërë thirrje për një angazhim të gjithanshëm me qëllim parandalimin e ngjarjeve të ngjashme në të ardhmen, duke nënvizuar se:
“Siguria në plazh është një përgjegjësi e përbashkët dhe kërkon ndërgjegjësim, kujdes dhe bashkëpunim nga të gjithë.”