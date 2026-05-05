Tragjedia me 132 të vdekur – të dhënat e fluturimit mbështesin pretendimin se ‘aeroplani i China Eastern u rrëzua qëllimisht’ në vitin 2022
Më shumë se katër vjet pasi një aeroplan pasagjerësh Boeing 737-800 u rrëzua nga rreth 9,000 metra lartësi dhe u përplas në një mal në Kinën jugore, duke vrarë të gjithë 132 personat në bord, të dhënat e publikuara së fundmi duket se tregojnë se dikush në kabinën e pilotit mund ta ketë ndërprerë qëllimisht furnizimin me karburant të motorëve.
Sipas CNN, përcjell Telegrafi, ajo ishte katastrofa ajrore më vdekjeprurëse e Kinës në dekada, por Administrata e Aviacionit Civil të Kinës (CAAC) nuk i është përgjigjur pyetjes thelbësore se çfarë kishte shkaktuar rënien vdekjeprurëse të fluturimit MU5735 të China Eastern Airlines në mars 2022 në rajonin e largët Guangxi.
Të dhënat e publikuara nga Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit të SHBA-së (NTSB) në përgjigje të një kërkese për lirinë e informacionit, tregojnë se “çelësat e karburantit” për të dy motorët u fikën njëkohësisht para se aeroplani Boeing 737-800 të binte nga qielli.
💥 The Chinese authorities have known for 4 years that a pilot of a China Eastern Airlines jet — flight MU5735 — deliberately crashed the aircraft, killing all 132 aboard, according to data from the US.
— Byron Wan (@Byron_Wan) May 4, 2026
Të dhënat u morën nga regjistruesi i të dhënave të fluturimit të aeroplanit - një nga dy të ashtuquajturat "kuti të zeza" që regjistrojnë të gjithë informacionin përkatës operativ - i cili u nxor nga rrënojat dhe u dërgua në laboratorin e NTSB-së në Uashington DC për analizë (me përfshirjen e agjencisë që rrjedh nga Boeing, i cili është një prodhues amerikan i aeroplanëve).
Siç theksohet më tej, “çelësat e karburantit” në aeroplanët komercialë janë kontrolle fizike që rregullojnë rrjedhën e karburantit në motorë.
Dhe në një 737, një pilot duhet ta tërheqë çelësin lart përpara se ta zhvendosë atë nga pozicioni i funksionimit në pozicionin e ndërprerjes.
"Këto të dhëna tregojnë qartë se çelësat e karburantit u vendosën manualisht në pozicionin e fikur pak para rrëzimit", ka thënë David Soucie, analist i sigurisë së aviacionit të CNN.
"Nuk ka asnjë tregues se çelësat u vendosën përsëri në pozicionin e ndezur. Kjo tregon se nuk ka pasur përpjekje për të rinisur motorët", shtoi ai. “Nëse çelësat do të ishin fikur gabimisht, pilotët do të kishin bërë një përpjekje për t'i ndezur përsëri”.
Siç bëhet e ditur më tej, regjistruesi i të dhënave të fluturimit ndaloi së regjistruari kur gjeneratorët e aeroplanit humbën fuqinë në rreth 8,000 metra lartësi dhe nuk kapi momentet e fundit të rrëzimit, sipas raportit.
Regjistruesi i zërit në kabinën e pilotit - "kutia e zezë" tjetër e aeroplanit - vazhdoi të regjistronte nëpërmjet një baterie rezervë.
Sipas shkrimit të CNN, ka pasur shumë spekulime rreth rrëzimit të këtij aeroplani me raportet e mëparshme që kanë treguar se dikush në kabinën e pilotit e rrëzoi qëllimisht aeroplanin. /Telegrafi/