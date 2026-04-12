Tragjedi në Haiti, të paktën 30 të vdekur në një atraksion turistik
Të paktën 30 persona kanë humbur jetën pas një rrëmuje në Haiti.
Autoritetet thanë se ngjarja ndodhi në Kështjellën Laferriere dhe paralajmëruan se numri i të vdekurve mund të rritet.
Kalaja e shekullit të 19-të është një nga atraksionet turistike më të njohura në shtetin e Karaibeve dhe ishte plot me studentë dhe vizitorë të shtunën.
Vendi i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, në veri të kombit ishullor, thuhet se po priste një festë vjetore.
Kryeministri i Haitit , Alix Didier Fils-Aime, konfirmoi se “shumë të rinj” ishin të pranishëm, por nuk i identifikoi viktimat dhe as nuk dha një vlerësim të numrit të të vdekurve.
Në një deklaratë, ai shprehu "ngushëllimet e tij të sinqerta familjeve të të ndjerëve”.
Jean Henri Petit, kreu i mbrojtjes civile për Departamentin Verior të Haitit, tha se katastrofa ndodhi në hyrje të vendit dhe u përkeqësua më tej.
Ndryshe, vendi i Karaibeve është prekur nga bandat e dhunshme vitet e fundit, me grupet që tani kontrollojnë pjesë të mëdha të vendit, duke përfshirë deri në 90% të kryeqytetit, Port-au-Prince, sipas shifrave të OKB-së.
Të armatosur me armë të trafikuara, ata terrorizojnë civilët me vrasje, rrëmbime dhe dhunë seksuale.