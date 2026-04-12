Të paktën 30 persona kanë humbur jetën pas një rrëmuje në Haiti.

Autoritetet thanë se ngjarja ndodhi në Kështjellën Laferriere dhe paralajmëruan se numri i të vdekurve mund të rritet.

Kalaja e shekullit të 19-të është një nga atraksionet turistike më të njohura në shtetin e Karaibeve dhe ishte plot me studentë dhe vizitorë të shtunën.

Vendi i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, në veri të kombit ishullor, thuhet se po priste një festë vjetore.

Kryeministri i Haitit , Alix Didier Fils-Aime, konfirmoi se “shumë të rinj” ishin të pranishëm, por nuk i identifikoi viktimat dhe as nuk dha një vlerësim të numrit të të vdekurve.

Në një deklaratë, ai shprehu "ngushëllimet e tij të sinqerta familjeve të të ndjerëve”.

Jean Henri Petit, kreu i mbrojtjes civile për Departamentin Verior të Haitit, tha se katastrofa ndodhi në hyrje të vendit dhe u përkeqësua më tej.

Ndryshe, vendi i Karaibeve është prekur nga bandat e dhunshme vitet e fundit, me grupet që tani kontrollojnë pjesë të mëdha të vendit, duke përfshirë deri në 90% të kryeqytetit, Port-au-Prince, sipas shifrave të OKB-së.

Të armatosur me armë të trafikuara, ata terrorizojnë civilët me vrasje, rrëmbime dhe dhunë seksuale.

Nga BotaBotë