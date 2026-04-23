Një punëtor ka vdekur të enjten pasdite derisa ishte duke punuar në një objekt në rrugën “Pjetër Bogdani” në Gjakovë.

Sipas Policisë, rreth orës 17:00 janë njoftuar se një mashkull i moshës madhore ka rënë nga një ndërtesë e lartë gjatë kohës sa ishte në punë.

Njësitet policore dhe ekipi emergjent mjekësor kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar se viktima ishte pa shenja jete.

Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin Vlera Krasniqi nga Zyra për Informim e Policisë në Gjakovë, e cila bëri të ditur se në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit, ndërsa lidhur me rastin një person po intervistohet në cilësinë e të dyshuarit.

“Rreth orës 17:00, Policia është njoftuar se një person mashkull, i moshës madhore ka rënë nga një ndërtesë e lartë gjatë kohës sa ishte duke punuar në rrugën “Pjetër Bogdani” në Gjakovë. Njësitet përkatëse policore dhe ekipi emergjent mjekësor kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit. Lidhur me rastin, një person është duke u intervistuar në cilësinë e të dyshuarit, përderisa janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore”, ka thënë Krasniqi.

Hetimet për rrethanat e rastit janë duke vazhduar.

Kronika e ZezëLajme