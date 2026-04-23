Tragjedi në Gjakovë, punëtori vdes pasi dyshohet se ra nga ndërtesa
Një punëtor ka vdekur të enjten pasdite derisa ishte duke punuar në një objekt në rrugën “Pjetër Bogdani” në Gjakovë.
Sipas Policisë, rreth orës 17:00 janë njoftuar se një mashkull i moshës madhore ka rënë nga një ndërtesë e lartë gjatë kohës sa ishte në punë.
Njësitet policore dhe ekipi emergjent mjekësor kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar se viktima ishte pa shenja jete.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin Vlera Krasniqi nga Zyra për Informim e Policisë në Gjakovë, e cila bëri të ditur se në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit, ndërsa lidhur me rastin një person po intervistohet në cilësinë e të dyshuarit.
“Rreth orës 17:00, Policia është njoftuar se një person mashkull, i moshës madhore ka rënë nga një ndërtesë e lartë gjatë kohës sa ishte duke punuar në rrugën “Pjetër Bogdani” në Gjakovë. Njësitet përkatëse policore dhe ekipi emergjent mjekësor kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit. Lidhur me rastin, një person është duke u intervistuar në cilësinë e të dyshuarit, përderisa janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore”, ka thënë Krasniqi.
Hetimet për rrethanat e rastit janë duke vazhduar.