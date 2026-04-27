Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro
Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka akuzuar Qeverinë e Kosovës se me veprimet e saj po ndikon në “falimentimin dhe defunksionalizimin” e komunave, duke thënë se Komunës së Prizrenit gjatë vitit 2026 i janë marrë rreth 14 milionë euro.
Në një postim në Facebook, Totaj ka shkruar se “vazhdon falimentimi dhe defunkcionalizimi i Komunave në kontinuitet si pasojë e veprimeve të Qeverisë së Kosovës”, duke e përmendur kryeministrin Albin Kurti si, siç është shprehur ai, “regjisor”.
“Komunës së Prizrenit vetëm gjatë vitit 2026 ju kanë marrë në total rreth 14 milion € (12.4 M € në investime kapitale dhe 1.5 M € në mallra dhe shërbime)”, ka shkruar Totaj.
“Kurse nga viti 2022 deri më tani rreth 38 milion €”, ka shkruar Totaj.
Totaj ka thënë se ky është “informacion (jo ankesë)” për qytetarët e Prizrenit, duke shtuar se, sipas tij, qytetarët duhet të dinë “kush po ua paralizon qytetin” dhe “po ua pamundëson ngritjen e cilësisë së jetës”.
“Është informacion (jo ankesë) për ju që te dini kush po ua paralizon qytetin dhe po ua pamundëson ngritjen e cilësisë së jetës”, ka shkruar Totaj. /Telegrafi/