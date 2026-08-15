Torta me puding që bëhet për 15 minuta: Pa pjekje, pa mundim dhe aq e mirë sa do ta kërkojnë sërish
Vetëm disa përbërës, pak minuta punë dhe frigoriferi bën pjesën tjetër – kombinimi i bananes, biskotave dhe çokollatës është vështirë t’i rezistohet
Nëse ju hahet diçka e ëmbël, por nuk keni as kohë, as dëshirë të kaloni orë të tëra në kuzhinë, kjo tortë me banane, puding dhe biskota mund të jetë zgjidhja ideale. Përgatitja zgjat vetëm rreth 15 minuta, nuk kërkon pjekje, kremra të ndërlikuar apo përgatitje të petëve, ndërsa rezultati është një ëmbëlsirë kremoze që përgatitet lehtë dhe zhduket edhe më shpejt nga tavolina.
Nevojiten vetëm disa përbërës të thjeshtë që gjenden lehtësisht. Tortën mund ta përgatisni paraprakisht dhe ta lini në frigorifer që të mpikset mirë. Kombinimi i pudingut me çokollatë, bananeve dhe biskotave i jep shije të njohur, të ngrohtë dhe shtëpiake, ndërsa glazura e çokollatës sipër e plotëson ëmbëlsirën, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
- 2 qese puding çokollate që nuk kërkon zierje
- 1 litër qumësht
- 400 g biskota
- 4–5 banane, në varësi të madhësisë
- lëng portokalli
- 200 g çokollatë për gatim
- 150 g pana e ëmbël
Përgatitja
Fillimisht përgatiteni pudingun me çokollatë sipas udhëzimeve në paketim. Pasi ta përgatisni, lëreni për disa minuta mënjanë që të ftohet pak.
Zhytini biskotat (petit) shkurt në lëngun e portokallit, duke pasur kujdes të mos zbuten shumë dhe të humbin fortësinë. Renditini në fund të kallëpit duke formuar shtresën e parë.
Mbi biskota shpërndani në mënyrë të njëtrajtshme një pjesë të pudingut me çokollatë dhe më pas vendosni bananet e prera në rrathë.
Vazhdoni t’i renditni shtresat në të njëjtin rend – biskota, puding dhe banane – derisa të shpenzoni të gjithë përbërësit. Shtresa e fundit duhet të jetë puding.
Glazura e çokollatës i jep prekjen përfundimtare
Thyeni çokollatën në copa të vogla dhe shkrijeni në avull. Pasi të jetë shkrirë plotësisht, shtoni panën e ëmbël dhe përziejeni derisa të përftoni një masë të lëmuar dhe homogjene.
Hidheni glazurën e përgatitur mbi tortë dhe shpërndajeni në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë sipërfaqen.
Më pas vendoseni tortën në frigorifer dhe lëreni të paktën dy orë, në mënyrë që shtresat të mpiksen mirë dhe shijet të bashkohen.
Para servirjes, mund ta dekoroni me feta bananeje, çokollatë të grirë ose thjesht ta lini me glazurën si shtresë përfundimtare.
Më e mira është ta shërbeni të ftohur mirë, pasi në këtë mënyrë pritet më lehtë dhe ka një teksturë më të qëndrueshme e kremoze. /Telegrafi/