Tijana Veljkoviq emërohet zëvendësministre në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Tijana Veljkoviq në pozitën e zëvendësministres në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit.
Emërimi është bërë i ditur përmes një njoftimi zyrtar, ku thuhet se Veljkoviq do të marrë përgjegjësitë në këtë institucion në kuadër të kabinetit qeveritar.
Me këtë rast, kryeministri Kurti e ka uruar atë për detyrën e re, duke i dëshiruar suksese në përmbushjen e obligimeve dhe përgjegjësive në funksionin e ri. /Telegrafi/
