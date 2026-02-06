Thiago Motta afër rikthimit te Bologna, Juventusi do të përfitojë financiarisht
Zërat e fundit në Itali sugjerojnë se Thiago Motta mund të rikthehet te Bologna, në rast se klubi rossoblu vendos të ndahet nga trajneri aktual, Vincenzo Italiano. Një lëvizje e tillë nuk do të kishte rëndësi vetëm për Bolognën, por edhe për Juventusin, i cili do të përfitonte financiarisht nga largimi përfundimtar i Mottas.
Thiago Motta është pa punë që nga marsi i vitit të kaluar, kur u shkarkua nga posti i trajnerit të Juventusit. 43-vjeçari qëndroi më pak se një vit në krye të “Zonjës së Vjetër”, pasi ishte emëruar si pasues i Massimiliano Allegrit për sezonin 2024/25.
Që prej asaj kohe, Motta është përfolur për disa vende të lira në stol, përfshirë Real Sociedadin, AS Monacon, Bayer Leverkusenin dhe Spartak Moskën. Megjithatë, sipas “Calciomercato.com”, ai nuk është me nxitim për t’u rikthyer në trajnim dhe dëshiron të marrë sa më shumë kohë për të vlerësuar hapin e radhës, në mënyrë që zgjedhja e tij e ardhshme të jetë e duhura.
Ditët e fundit janë shtuar zërat se Motta mund të rikthehet te Bologna, klubi ku kishte lënë gjurmë pozitive, nëse drejtuesit vendosin të ndahen nga Vincenzo Italiano.
Ky i fundit e udhëhoqi Bolognën drejt triumfit historik në Kupën e Italisë sezonin e kaluar, trofeu i parë pas 51 vitesh, duke siguruar edhe kualifikimin në Ligën e Evropës. Megjithatë, këtë sezon skuadra po kalon një periudhë të vështirë, me vetëm një fitore në Serie A që nga fillimi i dhjetorit.
Aktualisht, Bologna renditet në vendin e 10-të në tabelë dhe rrezikon të bjerë në gjysmën e poshtme të renditjes nëse nuk arrin të mposhtë Parmën në fundjavë. Nëse klubi vendos të shkarkojë Italianon, Motta pritet të jetë një nga kandidatët kryesorë për ta zëvendësuar.
Edhe pse u largua nga Juventusi në mars, Motta nuk e ka ndërprerë ende kontratën me klubin torinez, çka do të thotë se ai vazhdon të përfitojë pagë deri në skadimin e marrëveshjes, në verën e vitit 2027.
Ai përfiton rreth 3 milionë euro neto në sezon nga Juventusi, një shifër që i kushton klubit rreth 5.5 milionë euro bruto në vit.
Në rast se Motta merr drejtimin e Bolognës, kjo pagë do të hiqej menjëherë nga bilanci i Juventusit, duke i kursyer klubit torinez një shpenzim të konsiderueshëm financiar për vitet e mbetura të kontratës./Telegrafi