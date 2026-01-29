"The Housemaid" ka fituar mbi 300 milionë dollarë deri më tani, duke u bërë filmi më i suksesshëm i Sydney Sweeney
Filmi "The Housemaid" ka fituar më shumë se 300 milionë dollarë në kinematë në mbarë botën, një moment i rëndësishëm për një film me buxhet të mesëm.
Deri më tani, trilleri psikologjik, me protagonistë Sydney Sweeney dhe Amanda Seyfried, ka fituar 116 milionë dollarë në Shtetet e Bashkuara dhe një shifër veçanërisht mbresëlënëse prej 189.1 milionë dollarësh jashtë vendit, duke e çuar totalin e tij global në 305 milionë dollarë.
Nga rruga, filmi është vlerësuar si R, që do të thotë se nuk rekomandohet për persona nën moshën 18 vjeç pa shoqërimin e një prindi ose kujdestari.
Lionsgate shpenzoi vetëm 35 milionë dollarë për të prodhuar filmin, që do të thotë se studioja do të jetë jashtëzakonisht fitimprurëse. Filmi u shfaq premierë para Krishtlindjeve me një shumë modeste prej 19 milionë dollarësh në Amerikën e Veriut, dhe më pas vazhdoi të shikohej deri në vitin e ri, falë kritikave dhe rekomandimeve pozitive.
Fundjavën e kaluar, filmi "The Housemaid" ishte nr. 1 në disa territore përtej detit, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Meksikën, Brazilin dhe Spanjën, gjë që është një arritje e madhe duke pasur parasysh se filmi debutoi gati një muaj më parë në ato tregje.
Territoret me fitimet më të larta përfshijnë Britaninë e Madhe (36.4 milionë dollarë), Francën (33.4 milionë dollarë), Australinë dhe Zelandën e Re (15.3 milionë dollarë) dhe Spanjën (12.5 milionë dollarë).
Me regji nga Paul Feig dhe bazuar në bestsellerin e Freida McFadden, kjo histori e ndërlikuar ndjek një grua të re (Sweeney) me një të kaluar misterioze e cila punësohet si shërbëtore për një familje shumë të pasur.
Seyfried dhe Brandon Sklenar luajnë rolet e një burri dhe një gruaje, jeta perfekte e të cilëve është shumë larg asaj që duket. Duke pasur parasysh suksesin e madh të filmit - dhe faktin që McFadden shkroi dy vazhdime - një pjesë e dytë e "The Housemaid's Secret" është tashmë në proces, me Sweeney, Feig dhe aktoren Michele Morrone që pritet të kthehen.
Sipas kësaj mase, “The Housemaid” është filmi me fitimet më të larta të Sweeney-t me protagoniste atë, duke tejkaluar hitin e vitit 2023 “Anyone But You” (220.2 milionë dollarë).
"The Housemaid" u publikua menjëherë pas dështimit të filmit "Christy" në nëntor, një dramë biografike në të cilën Sweeney luajti rolin e boksieres pioniere Christy Martin. Filmi me vlerësim R fitoi vetëm 1.9 milionë dollarë. /Telegrafi/