Tërmeti në Leskovc
Një tërmet me magnitudë 3.9 ballë sipas shkallës Rihter u regjistrua në orën 09:46 në Serbinë juglindore.
Sipas të dhënave, epiqendra e tërmetit ndodhej pranë Leskovcit, rreth 6 kilometra nga qendra e tij, në koordinatat gjeografike të gjerësisë gjeografike 42.95 dhe gjatësisë gjeografike 21.91.
Hipoqendra e tërmetit, sipas të dhënave nga Qendra Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare, ndodhet në një thellësi prej afërsisht 0 kilometrash nën sipërfaqen e tokës.
Deri më tani, nuk ka raportime për dëme materiale ose të lënduar, dhe shërbimet kompetente po monitorojnë situatën, transmeton Telegrafi.
Ky është një tërmet shumë i cekët, kështu që u ndje fuqishëm në të gjithë Serbinë jugore. /Telegrafi/
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