Tërmetet në Venezuelë morën pothuajse 3 mijë jetë, operacionet humanitare vazhdojnë
Numri i personave të vrarë në tërmetet shkatërruese në Venezuelë është rritur në 2,954, njoftoi Presidenti i Asamblesë së atij vendi, Jorge Rodriguez.
Siç deklaroi ai, 16,592 persona u lënduan në një seri tërmetesh shkatërruese, ndërsa rreth 16,309 banorë mbetën pa strehë.
Ai vuri në dukje se 856 ndërtesa u dëmtuan nga tërmetet, të cilat shkaktuan shembjen e 190 ndërtesave të tjera.
Sipas Rodriguez, autoritetet venezueliane po vazhdojnë operacionet e shpëtimit dhe ato humanitare, dhe shkalla e dëmit është ende duke u vlerësuar.
Më 24 qershor, Venezuela u godit nga dy tërmete të forta e të njëpasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 të shkallës Rihter, të cilat ndodhën 39 sekonda larg njëri-tjetrit, dhe shteti bregdetar i La Guaira, si dhe kryeqyteti, Karakas, u goditën më rëndë.
Pas atyre dy tërmeteve shkatërruese, Venezuela u godit nga më shumë se 600 lëkundje të mëvonshme, kryesisht me intensitet më të ulët. /Telegrafi/