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Të paktën një ka vdekur dhe katër të tjerë u lënduan pasi një tërmet i fortë goditi Kinën veriperëndimore.

Tërmeti me magnitudë 6.3 ballë goditi prefekturën Haixi në provincën Qinghai, sipas Qendrës së Rrjeteve të Tërmeteve të Kinës.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së tha se tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash.

Inspektimet janë duke u zhvilluar për të numëruar viktima të mëtejshme dhe dëme materiale.

Rajoni përjetoi dridhje të tjera të regjistruara brenda 40 minutave në vijim. /Telegrafi/

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