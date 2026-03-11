Arrestohet 23-vjeçari nga Peja, tentoi të vidhte një furgon në Vlorë
Policia e Vlorës arrestoi një shtetas nga Kosova i cili tentoi të vjedhë një furgon në këtë qytet. Në pranga u vu shtetasi G. P., 23 vjeç, banues në Pejë, Kosovë.
“Ky shtetas u kap më datë 10.03.2026 , rreth orëve të para të mëngjesit, në lagjen “24 Maji”, në momentin që po tentonte të vidhte një automjet tip furgon. Ndërhyrja e menjëhershme e shërbimeve të Policisë bëri të mundur kapjen e tij në flagrancë dhe parandalimin e vjedhjes.
Gjatë kontrollit personal, shërbimet e Policisë i gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një mjet prerës (thikë).
Nga veprimet hetimore të kryera rezulton se i njëjti shtetas dyshohet të jetë autor edhe i një vjedhjeje tjetër, të ndodhur më datë 06.03.2026, ku është marrë një shumë parash në një lokal në lagjen “10 Korriku”, në qytetin e Vlorës”, bëri me dije policia.
Policia vijon punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje dhe për verifikimin e përfshirjes së këtij shtetasi edhe në raste të tjera vjedhjeje.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Vlorë për veprat penale “Vjedhja” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”. /Telegrafi/