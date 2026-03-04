Tentoi të hyj në Kosovë ilegalisht përmes rrugëve malore, arrestohet shtetasi i Shqipërisë
Policia e Kosovës ka arrestuar një shtetas të Shqipërisë, pasi i njëjti ka kaluar kufirin ilegalisht.
Rasti ka ndodhur të martën në ora 16:10 në Vërmicë, ndërsa i njëjti kishte tentuar të hyjë në Kosovë përmes rrugëve malore.
“Është ndaluar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë, pasi që i njëjti dyshohet se kishte hyrë rrugëve malore në Kosovë dhe nuk posedonte ndonjë dokument me vete”, thuhet në raport.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
