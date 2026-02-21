Tensione me Iranin, SHBA dislokon aeroplanë luftarakë në Portugali
Aeroplanë ushtarakë amerikanë u shfaqën në pistën e Bazës Ajrore Lajes në Portugali, ndërsa Uashingtoni rrit praninë rajonale mes tensioneve në rritje me Iranin.
Pamjet erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sinjalizoi një sulm të mundshëm të kufizuar ndaj Iranit për ta ushtruar presion mbi të që të arrijë një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor.
Sipas raportimeve të mediave lokale, presidenti portugez Marcelo Rebelo Sousa pranoi se qeveria portugeze po monitoron "nga afër dhe me njohuri të plotë të fakteve" përdorimin e Bazës Ajrore Lajes në Terceira, Azore, nga Shtetet e Bashkuara.
“Ministri i Shtetit dhe Punëve të Jashtme Paulo Rangel më informoi një javë më parë për mundësinë që Baza Ajrore e Lajes të mund të përdoret sipas kushteve të marrëveshjes ekzistuese midis Portugalisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, tha ai.
Baza Ajrore pa 11 tanke ajrore të furnizimit me karburant KC-46A Pegasus, 12 aeroplanë luftarakë F-16 Viper dhe një aeroplan transporti ajror taktik C-17 Globemaster III të aftë për dërgesë të shpejtë në të gjithë botën të trupave dhe ngarkesave.
Pentagoni tha: "Komanda Evropiane e SHBA-së pret rregullisht aeroplanë dhe personel ushtarak amerikan në përputhje me marrëveshjet e aksesit, bazës dhe fluturimit me aleatët dhe partnerët".
Analistët ushtarakë tërhoqën paralele me Operacionin “Midnight Hammer” të ushtrisë amerikane, gjatë të cilit Lajes shërbeu si qendra kritike e furnizimit me karburant për bombarduesit e fshehtë B-2 Spirit që kryen sulme ajrore mbi objektet bërthamore të Iranit qershorin e kaluar.
Trump ka vendosur anije luftarake, aeroplanë luftarakë dhe pajisje të tjera ushtarake në Lindjen e Mesme.
Disa raportime sugjeruan se ushtria amerikane do të ishte gati të niste sulme kundër Iranit që këtë fundjavë. /Telegrafi/