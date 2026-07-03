Tension mes SHBA-së dhe Gjermanisë për shpenzimet në NATO
Deklaratat e fundit nga Uashingtoni dhe Berlini kanë nxjerrë në pah dallime të qarta në qasjen ndaj financimit të NATO-s, në një kohë kur Aleanca po përballet me rritje të sfidave të sigurisë globale.
Presidenti amerikan, Donald Trump e ka cilësuar si “qesharake” idenë që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë të mbajnë të njëjtin nivel aktual të mbështetjes financiare dhe ushtarake për NATO-n, duke kritikuar pabarazinë në ndarjen e barrës mes aleatëve.
Në anën tjetër, kancelari gjerman Friedrich Merz ka reaguar duke theksuar se Gjermania po e rrit ndjeshëm angazhimin e saj në fushën e mbrojtjes.
Sipas tij, Berlini do ta dyfishojë buxhetin e mbrojtjes brenda katër viteve, si pjesë e një strategjie më të gjerë për forcimin e kapaciteteve evropiane brenda NATO-s.
“Ne jemi të vendosur të japim kontributin tonë për mbrojtjen e NATO-s dhe veçanërisht për mbrojtjen e Evropës”, u shpreh Merz, duke shtuar se çdo analizë serioze e shifrave tregon qartë rritjen e angazhimit gjerman.
Ai njoftoi gjithashtu se këto plane do t’i prezantojë zyrtarisht javën e ardhshme në Ankara, ku pritet të diskutohet edhe e ardhmja e bashkëpunimit brenda Aleancës.
Debati vjen në një moment kur vendet anëtare të NATO-s po përballen me presion për të rritur shpenzimet ushtarake dhe për të balancuar më mirë përgjegjësitë e sigurisë brenda Aleancës. /Telegrafi/