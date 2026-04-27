Telefon i mençur nga OpenAI me çipset të personalizuar në zhvillim e sipër
Sipas një raporti të ri nga analisti Ming-Chi Kuo, OpenAI po zhvillon një telefon inteligjent që do të sjellë aftësi të vërteta të IA-së Agjentike.
Pajisja thuhet se do të hyjë në prodhim masiv në vitin 2028 dhe do të ofrojë aftësi të IA-së në pajisje, ndërsa detyrat më të kërkuara do të dërgohen në cloud, transmeton Telegrafi.
Sipas Kuo, OpenAI aktualisht po punon me MediaTek dhe Qualcomm për të zhvilluar një çipset të personalizuar për telefonin e saj inteligjent të ardhshëm. Raporti gjithashtu përshkruan Luxshare si partnerin ekskluziv të bashkë-dizajnimit dhe prodhimit për pajisjen.
Sipas Kuo, telefoni inteligjent i OpenAI do të heqë dorë nga ndërfaqja e njohur e përdoruesit e bazuar në aplikacione dhe në vend të kësaj do të ofrojë një "rrjedhë detyrash".
Kjo ndërfaqe thuhet se do të ketë një pamje të unifikuar me detyrat dhe statusin e tyre të shfaqur direkt në ekranin e fillimit. Sipas raportit, OpenAI pritet të zhvillojë një ekosistem krejtësisht të ri të IA-së agjentike me ndihmën e zhvilluesve të palëve të treta.
Një fragment që bie në sy nga postimi i Kuo-s është se telefoni inteligjent OpenAI do të "duhet të kuptojë vazhdimisht kontekstin e përdoruesit", gjë që ka të ngjarë të sinjalizojë funksionalitet gjithmonë aktiv në nivelin e çipsetit.
OpenAI pritet gjithashtu të përfshijë disa nga abonimet e saj të IA-së me telefonin inteligjent.
Kemi parë tashmë disa thashetheme për pajisjet harduerike OpenAI, që kur bleu startup-in "io" të Jony Ive vitin e kaluar.
Atëherë, Sam Altman dhe Ive zbuluan planet e "ndërtimit të një familjeje pajisjesh" dhe kemi parë spekulime rreth një stilolapsi AI, si dhe kufjeve AI dhe së fundmi - një pajisjeje inteligjente me altoparlantë.