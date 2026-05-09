Teleferiku në Vodno këtë verë nuk do të funksionojë
Këtë verë në Vodno nuk ka teleferik, pasi një inspektim i jashtëzakonshëm i sistemit që lidh Vodnon e Mesme dhe Kryqin e Mijëvjeçarit përcaktoi mangësi serioze teknike dhe rreziqe sigurie, kështu që autoritetet e qytetit vendosën të mos e vënë në funksion gjatë gjithë verës.
Sipas informacionit të publikuar, problemi nuk është as kozmetik dhe as afatshkurtër.
Inspektimi gjeti elementë gome të dëmtuar, fërkim në gondola dhe sensorë me defekt, dhe gjetja më serioze ishte rreziku i shkëputjes së një gondole.
Kryetari i Bashkisë, Orce Gjorgjievski tha se teleferiku, i cili u vu në funksion në vitin 2011, nuk ishte mirëmbajtur plotësisht nga prodhuesi për 15 vjet, prandaj tani pritet një ofertë për rehabilitim dhe shërbim të plotë.
Teleferiku u mbyll fillimisht më 25 prill me njoftimin se nuk do të funksiononte për dy ditë. Megjithatë, pas inspektimeve të kryera nga një ekip i prodhuesit austriak, vendimi u ndryshua dhe objekti do të mbetet jashtë funksionit për një periudhë më të gjatë.
Aktualisht nuk ka një datë të saktë se kur mund të rifillojë funksionimin dhe e vetmja gjë e sigurt është se nuk do të mbajë pasagjerë këtë verë.