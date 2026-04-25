Të shtëna me armë zjarri në lagjen Çento të Shkupit
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se mbrëmë në zonën përreth lagjes Çento ka pasur të shtëna me armë zjarri.
Fillimisht, një person ka drejtuar pistoletën ndaj një personi tjetër dhe ka tentuar të qëllojë, por arma është bllokuar. Më pas është shkrepur një plumb nga një automjet në lëvizje, por për fat të mirë askush nuk është goditur.
“Me datë 24.04.2026 në ora 23:00, M.S. nga Shkupi ka raportuar se rreth orës 19:00 në zonën e lagjes Çento, ai, A.T. dhe R.T., pas një marrëveshjeje paraprake, janë takuar me N.S. dhe E.Ç. Më pas N.S. e ka sulmuar fizikisht M.S. dhe ka drejtuar pistoletën ndaj tij, por pistoleta është bllokuar. Të tre personat e sulmuar janë larguar me vrap nga vendi i ngjarjes, ndërsa E.Ç. me një mjet të fortë ka vrapuar pas tyre. N.S., i cili ndodhej në një automjet në lëvizje, ka qëlluar me armë zjarri drejt M.S., por nuk e ka goditur. Pas kësaj, së bashku me E.Ç. janë larguar me automjet nga vendi i ngjarjes. Po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit”, thuhet në njoftimin e MPB-së.