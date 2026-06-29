Të shtëna me armë në zonën e tifozëve të Botërorit në Kaliforni, një i vrarë
Të paktën një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur rëndë në të shtëna me armë në një zonë të njohur tifozësh të Kupës së Botës në Kaliforni.
Nuk kishte ndeshje futbolli që po transmetoheshin në kohën e të shtënave.
"Një viktimë u shpall e vdekur në vendngjarje. Viktima e dytë u transportua në një spital lokal me lëndime kërcënuese për jetën", tha departamenti i policisë së San Jose.
"Ky incident po hetohet si vrasje. Disa rrugë përreth janë të mbyllura në zonë", shtoi ai.
Të shtënat ndodhën në Sheshin San Pedro, një nga disa vendet në Zonën e Gjirit të San Franciskos ku turmat janë mbledhur për të parë ndeshjet e Kupës së Botës në ekrane të mëdha në natyrë.
Ndryshe, vendi ka pritur pesë ndeshje të Kupës së Botës deri më tani, me ndeshjen e fundit një ndeshje eliminatore të mërkurën midis Bosnjës dhe SHBA-së. /Telegrafi/