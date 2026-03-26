Të paktën 24 persona kanë vdekur në Bangladeshin qendror pasi një autobus u zhyt në lumin Padma.

Autobusi, i cili mbante 40 pasagjerë, humbi kontrollin të mërkurën ndërsa po i afrohej një trageti në Daulatdia në distriktin Rajbari, rreth 100 km (62 milje) nga Daka, thanë zyrtarët të enjten.

Ekipet e shpëtimit nxorën 22 trupa nga brenda autobusit të zhytur, përfshirë pesë fëmijë, 11 gra dhe gjashtë burra, tha zyrtari i shërbimit të zjarrfikësve Talha Bin Qasim. Dy gra të tjera vdiqën më vonë, pasi u shpëtuan, tha ai.

Autobusi i përmbysur u fundos gati 9 metra në lumë, sipas punonjësve të emergjencës, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

"Autobusi po priste të hipte në një traget kur ra në lumë", ka thënë Noor Jahan Begum, 35 vjeç, i cili ishte dëshmitar i aksidentit, për agjencinë e lajmeve AFP.

"Disa pasagjerë dolën nga autobusi, por anëtarët e familjeve të tyre vdiqën, të bllokuar brenda", ka shtuar ai.

Pamjet e shpërndara në internet dhe të verifikuara nga Al Jazeera tregojnë autobusin që përmbyset nga një skaj dhe bie në lumë.

Mes britmave dhe tronditjes, njerëzit mund të shihen duke u bashkuar me përpjekjet e shpëtimit, duke hedhur shalle të gjata për të nxjerrë pasagjerët nga uji, ndërsa përpiqen me dëshpërim të notojnë drejt terminalit.

Katër njësi shërbimi zjarrfikës dhe 10 zhytës udhëhoqën përpjekjet e kërkim-shpëtimit, të mbështetura nga ushtria, policia, roja bregdetare dhe autoritetet lokale.

Zyrtarët kanë frikë se më shumë pasagjerë mund të jenë ende të zhdukur. /Telegrafi/

