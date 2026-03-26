Të paktën 24 të vdekur pasi një autobus ra në lumë në Bangladesh – pamje që tregojnë tmerrin e krijuar
Të paktën 24 persona kanë vdekur në Bangladeshin qendror pasi një autobus u zhyt në lumin Padma.
Autobusi, i cili mbante 40 pasagjerë, humbi kontrollin të mërkurën ndërsa po i afrohej një trageti në Daulatdia në distriktin Rajbari, rreth 100 km (62 milje) nga Daka, thanë zyrtarët të enjten.
Ekipet e shpëtimit nxorën 22 trupa nga brenda autobusit të zhytur, përfshirë pesë fëmijë, 11 gra dhe gjashtë burra, tha zyrtari i shërbimit të zjarrfikësve Talha Bin Qasim. Dy gra të tjera vdiqën më vonë, pasi u shpëtuan, tha ai.
Autobusi i përmbysur u fundos gati 9 metra në lumë, sipas punonjësve të emergjencës, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Autobusi po priste të hipte në një traget kur ra në lumë", ka thënë Noor Jahan Begum, 35 vjeç, i cili ishte dëshmitar i aksidentit, për agjencinë e lajmeve AFP.
"Disa pasagjerë dolën nga autobusi, por anëtarët e familjeve të tyre vdiqën, të bllokuar brenda", ka shtuar ai.
Pamjet e shpërndara në internet dhe të verifikuara nga Al Jazeera tregojnë autobusin që përmbyset nga një skaj dhe bie në lumë.
🚨 Bus sinks in seconds: dozens dead after river tragedy
In Bangladesh, a bus carrying dozens of people plunged into the Padma River while attempting to board a ferry. The vehicle lost control, overturned, and sank about 9 meters deep. Around 40–50 passengers were on board.
Mes britmave dhe tronditjes, njerëzit mund të shihen duke u bashkuar me përpjekjet e shpëtimit, duke hedhur shalle të gjata për të nxjerrë pasagjerët nga uji, ndërsa përpiqen me dëshpërim të notojnë drejt terminalit.
Katër njësi shërbimi zjarrfikës dhe 10 zhytës udhëhoqën përpjekjet e kërkim-shpëtimit, të mbështetura nga ushtria, policia, roja bregdetare dhe autoritetet lokale.
Zyrtarët kanë frikë se më shumë pasagjerë mund të jenë ende të zhdukur. /Telegrafi/