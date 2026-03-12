Të dhënat private të gazetares Ardiana Thaçi – Mehmeti shpërndahen në një grup me 70 mijë anëtarë
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) është thellësisht i shqetësuar pasi është njoftuar se të dhënat personale (numri i telefonit) i gazetares së Kiks Kosova, Ardiana Thaçi-Mehmeti janë shpërndarë ilegalisht në një grup në rrjetin “Discord”, që numëron 70 mijë anëtarë.
Sipas AGK-së, gazetarja ka marrë dhjetëra mesazhe me përmbajtje eksplicite seksuale, të enjten mbrëma nga anëtarët e këtij grupi.
“Kjo ndodh pak muaj pasi që gazetarja Thaçi – Mehmeti raporti gjerësisht për grupin e ngjashëm në Telegram, të njohur si AlbKings, ku shpërndahen numra dhe të dhëna personale të grave me qëllim të denigrimit”, tha AGK-ja.
Asociacioni i Gazetarëve dënon fuqishëm këtë ngacmim të tmerrshëm online ndaj gazetares, dhe e sheh si fushatë të re hakmarrëse për shkak të punës dhe raportimit të saj.
“AGK-ja qëndron të solidaritet të plotë me të”, u tha në reagim.
AGK-ja i ka bërë thirrje Policisë dhe Prokurorisë që urgjentisht të hetojnë administratorët e grupit dhe të punojnë në mbylljen e menjëhershme të tij.
“AGK-ja gjithashtu pret që iniciatorët të mbahen përgjegjës para drejtësisë”, tha AGK-ja në reagimin e saj.