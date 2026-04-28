Taksitë ajrore elektrike nisen nga Manhattan për udhëtimet e para në aeroportin e Nju Jorkut
Një fluturake tërësisht elektrike ka kryer fluturime demonstruese nga Manhattan në Aeroportin Ndërkombëtar John F. Kennedy, diçka që operatori shpreson se do të bëhet një dukuri e përditshme në vende të ndryshme të botës.
Firma e taksive ajrore elektrike Joby Aviation kreu fluturimet e para demonstruese elektrike të ngritjes dhe uljes vertikale (eVTOL) midis dy pikave në New York të premten dhe po vazhdon testimin këtë javë, transmeton Telegrafi.
Fluturakja elektrike, e cila duket e ngjashme me një dron gjigant me bateri, mund të mbajë pesë persona, përfshirë një pilot.
Ai ngrihet vertikalisht si një helikopter, pastaj disa nga helikat anohen për ta shtyrë fluturaken përpara.
Kompania thotë se ato janë më të qeta se helikopterët dhe prodhojnë zero emetime operative sepse janë elektrike.
Qëllimi është të lidhë heliportet ekzistuese në Lower and Midtown Manhattan me Aeroportin Ndërkombëtar JFK në më pak se 10 minuta në vend të një deri në dy orë udhëtim.
"Këto fluturime përparojnë punën tonë për të përcaktuar se si teknologjia e aviacionit të gjeneratës së ardhshme mund t'u shërbejë njerëzve të New York dhe New Jersey", tha Kevin O'Toole, kryetar i Autoritetit Portual të New York dhe New Jersey, i cili drejton aeroportet e zonës.
Joby zotëron kompaninë e ndarjes së udhëtimeve me helikopterë Blade, e cila fluturon në rrugë të ngjashme me helikopterë tradicionalë, dhe kompania gjithashtu mban partneritete me Delta Air Lines dhe Uber.
Joby ka bërë fluturime të tjera testimi që nga viti 2023, por kjo fushatë 10-ditore fluturimi është pjesë e Programit Pilot të Integrimit eVTOL të Administratës Federale të Aviacionit.
Në mars, Departamenti i Transportit i SHBA-së zgjodhi tetë programe pilot ku do të testohen eVOTL-të.
Përveç shërbimeve të taksive ajrore urbane, po testohen edhe transporti rajonal i pasagjerëve, ngarkesave, operacioneve të reagimit ndaj ushqimit në emergjenca, fluturimet autonome dhe transporti i sektorit të energjisë në det të hapur.
Joby po punon me Autoritetin Portual, si dhe Departamentin e Transportit të Teksasit, Departamentin e Transportit të Utahut, Departamentin e Transportit të Floridës dhe Departamentin e Transportit të Karolinës së Veriut.
Në vitin 2024, FAA publikoi rregulla të reja duke i afruar taksitë ajrore një hap më shumë me realitetin. Që atëherë, kompani si Joby kanë punuar në testimin për certifikim. /Telegrafi/
